El petróleo cede terreno ante esperanzas de desescalada en Medio Oriente

- El petróleo cae hacia los 101 dólares ante expectativas de desescalada en Medio Oriente.
- El mercado considera probable una reapertura del estrecho de Ormuz antes de una disrupción prolongada.
- Técnicamente, una caída bajo 100 dólares podría abrir espacio hacia 96 dólares por barril.
- El petróleo cae hacia los 101 dólares ante expectativas de desescalada en Medio Oriente.
- El mercado considera probable una reapertura del estrecho de Ormuz antes de una disrupción prolongada.
- Técnicamente, una caída bajo 100 dólares podría abrir espacio hacia 96 dólares por barril.
Los futuros del crudo Brent (OIL) retroceden en la jornada hasta alrededor de 101 dólares por barril, reflejando un aumento en las expectativas del mercado de una desescalada gradual del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.Parece que la frecuencia de los ataques por ambas partes podría comenzar a disminuir, lo que el mercado interpreta como una posible apertura hacia un alto al fuego por parte de Teherán. Comentarios provenientes de fuentes israelíes sugieren que Irán ya estaría participando en conversaciones para poner fin al conflicto.Aunque estos reportes no pueden ser verificados de forma independiente, los inversores parecen asignar una baja probabilidad a que Irán continúe el conflicto si Estados Unidos e Israel detienen sus ataques.
Riesgos para el suministro global
Según estimaciones de Bloomberg, serían necesarios alrededor de dos meses de cierre total del estrecho de Ormuz para provocar una disrupción económica global significativa. Sin embargo, los mercados aún consideran probable que el paso marítimo pueda reabrirse antes. El Golfo Pérsico representa aproximadamente el 20% del mercado global de petróleo y gas, y cerca del 20% de ese suministro se dirige a economías desarrolladas. La mayoría de los países asiáticos, altamente dependientes de importaciones, cuentan con reservas suficientes para varios meses o tienen acceso a suministros desde Rusia. En contraste, Europa aparece como la región más expuesta a posibles interrupciones.
Señales técnicas del mercado
Los precios del petróleo muestran una moderación progresiva, y al comparar el reciente movimiento alcista con el RSI, se observa una posible divergencia bajista.Si el precio cae por debajo de los 100 dólares por barril, el primer nivel clave de soporte se ubica en torno a 96 dólares, basado en reacciones previas del mercado.
Fuente: xStation
Factores militares y presión sobre Irán
Estimaciones del think tank ISW apuntan a un agotamiento de las capacidades misilísticas de Irán. Según comentarios del ejército estadounidense, el potencial naval y aéreo de Irán, así como gran parte de su infraestructura industrial, ha sido significativamente debilitado tras casi 20,000 ataques realizados por Estados Unidos e Israel sobre distintos objetivos en el país.Este deterioro podría reducir la disposición de Irán a continuar el conflicto.
Fuente: ISW
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