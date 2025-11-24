El plan de paz de Trump para Ucrania entra en la recta final

Washington presiona a Kiev para aceptar un acuerdo de paz que incluye entregar el Donbás a Rusia, reducir el tamaño de su ejército, convocar elecciones en el plazo de 100 días y asegurar que nunca entrarán en la OTAN.
Política monetaria
El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en la reunión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del 26 de noviembre. Este podría ser el recorte final del ciclo.
Powell podría inclinarse por un recorte en la reunión de la Fed de diciembre. Actualmente, seis responsables de política monetaria apoyan una pausa mientras que cinco quieren un recorte, sin contar a Powell. Se espera que la Reserva Federal avance hacia una flexibilización monetaria en diciembre.
Barclays prevé un dólar fuerte en 2026, respaldado por un ciclo masivo de inversión en capital e inteligencia artificial que impulsará la productividad y el crecimiento. Además, esperan la reducción de los aranceles y un contexto más estable para los activos de riesgo hasta 2026.
Otros mercados
Los principales pares de divisas cotizan hoy en rangos estrechos mientras el mercado japonés permanece cerrado por ser día festivo. Por su parte, las acciones chinas de semiconductores caen ante los rumores de que Trump podría permitir la venta de chips H200 de Nvidia a China.
El barril de petróleo sube debido a que un acuerdo entre Rusia y Ucrania disminuiría la tensión geopolítica.
EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉
Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero
Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA
Dólar retrocede en Chile mientras crece la opción de un reemplazo para Powell y el cobre alcanza nuevo impulso
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.