El trigo amplía la corrección y cae a su nivel más bajo desde el 10 de julio 🚩 La sequía, El Niño y el mar Negro, en el foco

Los futuros del trigo corrigen parte de su reciente repunte en la Bolsa de Chicago, aunque los precios se mantienen claramente por encima de los niveles observados a comienzos de año. Tras casi cuatro años de caídas persistentes, los precios del trigo han comenzado a recuperarse, ya que los inversionistas reconocen cada vez más que el panorama fundamental del mercado se está deteriorando. Esta vez, el problema no está provocado por un único acontecimiento, sino por la combinación de la sequía, las interrupciones de las exportaciones en la región del mar Negro y la creciente incertidumbre en torno al suministro mundial de fertilizantes.

Desde comienzos de 2026, los futuros del trigo han subido cerca de un 25%. Es importante destacar que este movimiento se ha producido sin el tipo de impacto repentino sobre la oferta observado después de la invasión rusa de Ucrania en 2022. La estructura actual del mercado es considerablemente más compleja.

Por un lado, los inversionistas están descontando unas perspectivas más débiles para las cosechas de la temporada actual. Por otro, están aumentando los riesgos logísticos relacionados con las exportaciones desde la región del mar Negro. Esta combinación es la que está devolviendo una prima de riesgo a la cotización de los futuros del trigo.

El mar Negro vuelve a convertirse en un problema

Los ataques rusos con misiles contra puertos de Odesa, junto con los ataques ucranianos contra buques e infraestructura en el mar de Azov, han interrumpido significativamente las exportaciones de la región. Al mismo tiempo, el aumento de los riesgos para los puertos rusos del mar Negro ha elevado los costos de transporte y seguros. El impacto ya es visible en los datos, ya que los envíos totales de granos desde el mar Negro a finales de julio fueron más de un 40% inferiores a los registrados un año antes.

Esto es especialmente importante porque Rusia y Ucrania representan conjuntamente alrededor del 32% del comercio mundial de trigo. Parte de las exportaciones ucranianas puede redirigirse por ferrocarril o a través del Danubio hacia puertos rumanos, pero estas rutas son más costosas y tienen una capacidad limitada. Rusia tampoco cuenta con una alternativa sencilla, ya que los puertos del Báltico y el Ártico se encuentran lejos de las principales regiones productoras y no están preparados para gestionar volúmenes comparables.

La sequía comienza a afectar la producción mundial

El segundo gran impulsor del reciente repunte es el deterioro de las perspectivas meteorológicas. Una sequía generalizada ha afectado a amplias zonas del hemisferio norte, mientras que las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuntan a una disminución significativa de la producción entre la mayoría de los principales exportadores mundiales de trigo.

Las principales previsiones incluyen:

Se espera que la producción de los siete mayores exportadores mundiales de trigo disminuya alrededor de un 11% en la campaña comercial 2026/27.

Se proyecta que las exportaciones mundiales de trigo caigan aproximadamente un 7%.

Se espera que la producción de trigo de Estados Unidos disminuya alrededor de un 26%, mientras que las exportaciones podrían caer cerca de un 15%.

Se prevé que la producción de trigo de Canadá disminuya aproximadamente un 15%.

Se espera que Australia reduzca las áreas sembradas de trigo alrededor de un 12% debido a las condiciones de sequía y a los elevados costos de los fertilizantes.

También se espera que Argentina produzca una cosecha menor, aunque el desarrollo del fenómeno meteorológico de El Niño podría compensar parcialmente algunos de los riesgos bajistas.

Aunque las perspectivas de las cosechas en Rusia y Ucrania siguen siendo relativamente favorables frente a otras regiones productoras, el mayor desafío ya no es la producción en sí misma, sino la capacidad de transportar el grano de manera eficiente hacia los mercados mundiales. Como resultado, las restricciones logísticas se están volviendo casi tan importantes como el rendimiento de las cosechas para determinar el equilibrio mundial del trigo.

El mercado comienza a descontar una mayor volatilidad

A medida que los fundamentos del mercado se han debilitado, la volatilidad implícita de los futuros del trigo también ha aumentado de manera notable. Antes del inicio del conflicto más reciente entre Estados Unidos e Irán, la volatilidad se había mantenido por debajo de su promedio de diez años. El cierre del estrecho de Ormuz provocó un fuerte repunte de la volatilidad, que posteriormente se moderó a medida que las esperanzas de un alto el fuego duradero mejoraron el sentimiento. Sin embargo, desde comienzos de julio, la volatilidad ha comenzado a subir nuevamente.

Este cambio sugiere que los inversionistas están incorporando cada vez más el riesgo de nuevas interrupciones de la oferta, aunque todavía no se hayan materializado escaseces físicas. El mercado ya no reacciona únicamente a las condiciones actuales de la oferta, sino también a la creciente probabilidad de que los cuellos de botella logísticos reduzcan la disponibilidad mundial durante los próximos meses.

Los riesgos se extienden mucho más allá del propio trigo. Las interrupciones de las exportaciones también afectan al maíz y al aceite de girasol de Ucrania, mientras que Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de fertilizantes, incluida la urea, los fosfatos y la potasa. Al mismo tiempo, las continuas tensiones en torno al estrecho de Ormuz han aumentado las preocupaciones sobre los envíos mundiales de fertilizantes, lo que podría elevar los costos de producción agrícola mucho más allá de Europa.

Por qué este repunte es diferente al de 2022

El repunte actual se parece poco al impacto sobre la oferta que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022. En aquel momento, el mercado reaccionó a la interrupción repentina de las exportaciones desde una de las regiones productoras de granos más importantes del mundo, antes de que los precios retrocedieran rápidamente a medida que se establecieron rutas comerciales alternativas y la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el mar Negro restableció parte de la capacidad de exportación perdida.

El entorno actual es diferente. Aunque las alzas de precios han sido más moderadas, los factores subyacentes parecen considerablemente más persistentes. Las cosechas más pequeñas, la menor disponibilidad de fertilizantes, el aumento de los costos de transporte y las continuas tensiones geopolíticas se refuerzan entre sí, en lugar de actuar como acontecimientos aislados. De manera individual, probablemente ninguno de estos factores sería suficiente para sostener un mercado alcista importante. Sin embargo, en conjunto, están reduciendo gradualmente la oferta mundial de trigo y reconstruyendo una prima de riesgo estructural.

Si las interrupciones de las exportaciones en el mar Negro persisten y las previsiones mundiales de cosechas continúan deteriorándose, el trigo podría seguir siendo una de las materias primas agrícolas con mayor respaldo fundamental durante la segunda mitad de la campaña comercial 2026/27.

Gráfico del trigo (D1)

Las materias primas agrícolas siguen estando entre las clases de activos más sensibles a las condiciones meteorológicas y con mayor volatilidad. El trigo ya ha corregido aproximadamente un 10% desde sus máximos recientes, pero el panorama fundamental general se mantiene intacto. Si el sentimiento se estabiliza después del reciente retroceso, la combinación de expectativas de menor oferta y una mejora de los fundamentos podría animar a los compradores a regresar al mercado.