Los futuros del VIX están subiendo casi un 2,5% hoy en medio de nuevas caídas en Wall Street y subidas en el petróleo, que ha vuelto a situarse por encima de los 100 dólares por barril. La volatilidad intradía del mercado rara vez ha sido tan elevada en los últimos trimestres. La incertidumbre entre los inversores sigue siendo excepcionalmente alta.

L a volatilidad intradía de los futuros del VIX ha alcanzado su nivel más alto en seis meses. Este indicador mide las fluctuaciones de precio dentro de una sola sesión utilizando intervalos de 15 minutos. El nivel actual es aproximadamente cuatro veces superior al promedio, que suele observarse durante periodos de pánico intenso en los mercados.

Este indicador mide las fluctuaciones de precio dentro de una sola sesión utilizando intervalos de 15 minutos. El nivel actual es aproximadamente cuatro veces superior al promedio, que suele observarse durante periodos de pánico intenso en los mercados. Al mismo tiempo, la volatilidad implícita del S&P 500, que refleja el movimiento diario esperado del índice, ha aumentado hasta alrededor del 1,77%, el nivel más alto desde abril de 2025. En los últimos tres meses solo ha habido dos sesiones con movimientos superiores al 1,75%. Esto sugiere que los mercados de futuros y opciones están descontando mucha más volatilidad de la que el S&P 500 está experimentando realmente.

Gráfico del VIX

El índice de volatilidad VIX está reanudando su movimiento alcista y ha vuelto a reaccionar al soporte cercano al límite inferior de la línea de tendencia ascendente. Un movimiento por encima de 26 podría aumentar la probabilidad de un avance hacia 28, que marca el límite superior del canal alcista del que el VIX ya salió la semana pasada. Si el impulso alcista vuelve a fortalecerse, el movimiento podría ser más intenso y extenderse más allá del nivel 30.

Fuente: xStation5

Al observar la dinámica del índice VIX al contado, picos similares de volatilidad en el pasado han coincidido a menudo con oportunidades de compra para el S&P 500 en un horizonte de tres meses. Las excepciones incluyen febrero de 2020 y diciembre de 2021.