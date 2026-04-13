Elecciones Presidenciales Perú: Keiko Fujimori lidera una elección fragmentada marcada por caos logístico

Keiko Fujimori volvió a posicionarse como la principal figura electoral en Perú tras encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales con cerca de 16,5%–16,9% de los votos según encuestas a boca de urna y conteos rápidos, consolidando así su presencia por cuarta vez consecutiva en una segunda vuelta. Más que una señal de fortaleza estructural, el resultado expone un sistema político profundamente fragmentado, donde ningún candidato logra capturar una base amplia de apoyo en un electorado disperso entre más de 30 postulantes.

La diferencia con sus perseguidores resulta estrecha y revela que la elección se definirá por la capacidad de construir alianzas políticas en un escenario donde múltiples candidatos se agrupan en torno al 10%–14% del voto. La incertidumbre sobre quién ocupará el segundo lugar, entre figuras como Rafael López Aliaga, Jorge Nieto o Roberto Sánchez, mantiene abierta la lectura del proceso y refuerza la idea de que el resultado final dependerá menos de la primera votación y más de la recomposición política en las semanas siguientes.

El hecho de que Fujimori lidere con menos de una quinta parte del electorado confirma un patrón persistente en Perú, donde el voto se distribuye de forma altamente atomizada y donde el rechazo pesa tanto como el apoyo. Esa dinámica condiciona la segunda vuelta, transformándola en una elección de descarte más que de adhesión, lo que históricamente ha dificultado la consolidación de gobiernos con suficiente legitimidad política para implementar reformas estructurales.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú. Fuente: Shutterstock

Los fallos logísticos alteran el proceso

El desarrollo de la jornada electoral introdujo un elemento adicional de incertidumbre institucional que trasciende lo político teniendo retrasos en la entrega de material electoral, fallas en la instalación de mesas y problemas operativos obligaron a extender la votación hasta el lunes en Lima y en centros de votación en el extranjero, una decisión inédita en el país que dejó a decenas de miles de votantes fuera del proceso inicial. Más de 50.000 votantes en la capital y miles en ciudades como Orlando y Nueva Jersey no pudieron sufragar el domingo, lo que obligó a las autoridades a habilitar un segundo día de votación para corregir la disrupción.

Este hecho introduce una variable crítica en una elección históricamente definida por márgenes estrechos, donde diferencias de apenas decenas de miles de votos han sido suficientes para definir presidencias en el pasado. La extensión del proceso retrasa los resultados y también abre interrogantes sobre la representatividad del voto y la capacidad operativa del sistema electoral. En un país donde el voto es obligatorio y donde la participación constituye un elemento central de legitimidad democrática, los problemas logísticos se perciben como señales de fragilidad institucional que pueden amplificar la desconfianza ciudadana en el proceso.

La incertidumbre política vuelve a instalarse como variable de mercado

En la última década, el país ha experimentado una rotación constante de gobiernos, con múltiples presidentes que no han logrado completar sus mandatos en medio de crisis políticas recurrentes. Este patrón ha generado una paradoja donde la economía mantiene cierta estabilidad macroeconómica, mientras el sistema político permanece altamente volátil.

Crecimiento histórico del PIB de Perú (2015–2026). Fuente: INEI / FMI

Para los mercados, esta dualidad introduce una lectura compleja donde la posibilidad de que la segunda vuelta enfrente a dos candidatos de orientación promercado podría ofrecer cierta continuidad en políticas económicas, lo que históricamente ha sido bien recibido por inversionistas. En contraste, un escenario más ideológico, con presencia de candidatos que plantean reformas constitucionales o mayor intervención estatal, podría reactivar la prima de riesgo sobre activos peruanos, especialmente en sectores estratégicos como minería y energía. El punto central es que el resultado de la primera vuelta no reduce la incertidumbre, la desplaza hacia la segunda. La fragmentación del voto, sumada a la estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el segundo lugar, prolonga la indefinición política en un momento donde el mercado busca señales de estabilidad en un entorno global ya tensionado por factores geopolíticos y energéticos.

PIB trimestral interanual + demanda interna (T1 2023 – T4 2025). Fuente: INEI Perú / BCRP

Más allá de quién acompañe a Fujimori en la segunda vuelta, la elección de 2026 deja en evidencia un problema estructural que trasciende nombres propios en el que la incapacidad del sistema político para concentrar apoyo en torno a proyectos claros de gobierno obliga a cualquier ganador a gobernar con una base limitada de respaldo, lo que dificulta la ejecución de reformas y amplifica la probabilidad de conflicto institucional.

Fuente: CNN en español, desde datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

La recomposición del Congreso, que vuelve a ser bicameral tras más de tres décadas, añade otra capa de complejidad pues la fragmentación también se traslada al poder legislativo, lo que anticipa un escenario de negociación constante y potencial bloqueo político. En este contexto, la gobernabilidad deja de depender únicamente del resultado electoral y pasa a depender de la capacidad de construir consensos en un entorno adverso. El mercado ya ha visto este escenario antes en Perú., pero lo que cambia ahora es el punto de partida, con un electorado más escéptico, mayor polarización y una institucionalidad que ha mostrado fisuras operativas en el propio proceso electoral.

Análisis técnico

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU; H1)



Fuente: xStation

El precio de EPU. US en H1 mantiene una estructura alcista sostenida, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes tras la validación de la zona de soporte en 83.76, desde donde se generó un nuevo impulso que lleva al precio a testear la resistencia en 88.00. La media móvil acompaña el movimiento con pendiente positiva, actuando como soporte dinámico, mientras las bandas de Bollinger muestran expansión moderada, con el precio operando cerca de la banda superior, lo que confirma continuidad en la presión compradora aunque con menor aceleración en el tramo más reciente.

En términos de momentum, el RSI en 59.4 se mantiene en zona neutral-alta, sin alcanzar niveles de sobrecompra, lo que permite sostener la estructura sin señales claras de agotamiento. El MACD permanece en terreno positivo, pero con histograma plano, reflejando desaceleración del impulso. La estructura técnica queda delimitada por soportes en 83.76 y 75.87, mientras que la zona de 88.00 – 89.24 actúa como resistencia relevante dentro de una tendencia alcista vigente pero en fase de consolidación.