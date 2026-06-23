¿Está el mercado alejándose de la tecnología?

En las últimas semanas, se ha observado un claro deterioro en el comportamiento de las compañías tecnológicas, con la excepción de los fabricantes de semiconductores. La rentabilidad de las acciones de estas últimas desde marzo de este año se mide en tres dígitos, mientras que todas las empresas hiperescaladoras han perdido entre varios y varias decenas de puntos porcentuales de su valor de mercado solamente durante el último mes.

¿No deberían estar vinculados los movimientos de estas compañías en el contexto de las inversiones en inteligencia artificial?

Problemas de monetización

Las masivas inversiones en IA realizadas por los líderes del sector tecnológico estadounidense requieren una fuerte justificación en forma de monetización. Esta debe ser real para mantener a los índices cerca de sus máximos. Es precisamente esta vacilación en la confianza sobre la monetización la que está ejerciendo presión sobre los mercados. ¿Cómo? Hasta que se publiquen los próximos resultados financieros, gran parte del mercado se ve obligada a especular. Sin embargo, hoy ya existen agregadores de datos especializados que indican dónde y en qué medida la monetización está fallando. Uno de ellos es el Silicon Data LLM Spending Index.

Fuente: Bloomberg Finance Lp.

Como puede observarse, durante los últimos meses este gráfico ha mostrado una correlación muy elevada con las valoraciones de las empresas hiperescaladoras. Este índice es uno de los indicadores indirectos y adelantados relacionados con el gasto en inteligencia artificial. Recientemente ha caído con fuerza, arrastrando consigo al sector tecnológico. Al mismo tiempo, las compañías de semiconductores mantienen un buen desempeño porque obtienen ingresos por la venta de hardware y no directamente por la IA.

Actualmente puede observarse una segmentación de “dos velocidades” dentro de la industria de la inteligencia artificial: una inteligencia “básica” y otra “avanzada” o de frontera (frontier intelligence). Analizando las tendencias en los precios y capacidades de los modelos LLM, se puede apreciar que, aunque las capacidades de la IA de gama alta (por ejemplo, Fable, Mythos, ChatGPT 5.5, entre otros) son impresionantes, sus precios también lo son. Mientras tanto, los modelos de gama baja están experimentando una deliberada hiperdeflación de precios. Como resultado, las empresas están limitando cada vez más el uso de IA avanzada en favor de soluciones más económicas, que resultan suficientes para la mayoría de las aplicaciones.

Precedentes y perspectivas

La transición hacia modelos más baratos y la optimización no son fenómenos nuevos, algo que también es visible en el gráfico presentado anteriormente. Ya durante el primer trimestre de este año pudieron observarse fuertes subidas y caídas que coincidieron con ventas masivas en las empresas hiperescaladoras.

Una característica fundamental de la oferta y la demanda es que, en ausencia de variables externas (como la logística), a medida que el precio se acerca a cero, la demanda tiende al infinito. Los tokens de IA constituyen un ejemplo ideal de un bien que, en términos prácticos, se aproxima a este concepto teórico.

Fuente: Bloomberg Finance Lp.

Si los precios disminuyen, tal como se espera que permita la próxima generación de procesadores Blackwell (los analistas de SemiAnalysis hablan de reducciones de costos cercanas al 99%), es razonable esperar que las empresas se adapten gradualmente a esta nueva realidad. Las soluciones basadas en inteligencia artificial ascenderán en la cadena de creación de valor, mejorarán los márgenes y, con el tiempo, permitirán nuevas olas de gasto en tokens. Sin embargo, este proceso requerirá tiempo, un recurso que muchos inversores no poseen. El desfase entre las valoraciones y el propio índice de gasto en IA también es visible en el gráfico.

Las preocupaciones sobre la monetización de la inteligencia artificial podrían persistir y todavía existe margen para nuevas caídas. Sin embargo, el episodio actual de ventas parece más un obstáculo temporal dentro del mercado alcista de la IA que una barrera definitiva. Una verdadera verificación de la tesis que respalda las inversiones en inteligencia artificial probablemente tendrá lugar a finales de este año o a comienzos del próximo. Un elemento clave en este proceso serán los folletos de salida a bolsa (IPO) de Anthropic y OpenAI, que podrían llegar a los inversores en cuestión de semanas.

MSF.US (D1)

Las acciones de Microsoft se encuentran actualmente a apenas un 5% de una resistencia extremadamente importante situada alrededor de los 300 dólares. Se trata de niveles que fueron puestos a prueba durante las caídas registradas a comienzos de 2025 y 2026. Al analizar el historial de comportamiento del precio, puede observarse la aparición del denominado “cruce de la muerte” (death cross), una señal técnica fuertemente bajista. Sin embargo, en el caso de Microsoft, esta señal apareció cerca del final de la fase de caída, en lugar de anticipar una corrección más profunda. Dada la fortaleza de la resistencia ubicada alrededor de los 300 dólares, puede esperarse que esta situación vuelva a repetirse en esta ocasión.

Fuente: xStation5

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financieros en XTB