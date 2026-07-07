¿Está sobrevendido el petróleo?

El petróleo rebota con fuerza hoy, pasando de un mínimo cercano a 70 dólares a los 75.60 actuales, un movimiento lo suficientemente pronunciado como para que muchos operadores empiecen a hablar de sobreventa. Los indicadores, sin embargo, no respaldan esa lectura de forma pareja. Mientras el gráfico horario efectivamente muestra un extremo técnico, pero de sobrecompra, no de sobreventa, tras el salto reciente, los gráficos semanal y diario describen un mercado que todavía se mueve en zona neutral. La respuesta a si el petróleo está sobrevendido depende, en gran medida, de qué marco temporal se elija para mirarlo.

El gráfico semanal muestra una consolidación de largo plazo

Fuente: xStation5.

El gráfico semanal del petróleo muestra al precio en 75.83 dólares, entre la SMA(50), en 76.26, y la SMA(200), en 78.77, dos medias que convergen entre sí y que actualmente se ubican muy cerca del precio, sin definir una dirección clara. El RSI se ubica en 43.9, en zona neutral, lejos del umbral de sobreventa de 30, lo que descarta de entrada la idea de que el petróleo esté técnicamente sobrevendido en este marco temporal.

El gráfico muestra además una estructura de varios años, con una línea de tendencia bajista que conecta el máximo de 2022, cerca de 130 dólares, con los máximos posteriores, y una línea de tendencia alcista que conecta el mínimo de 2024, cerca de 57 dólares, con los mínimos más recientes, formando un patrón de consolidación amplio del que el precio se disparó brevemente por encima a comienzos de 2026, antes de volver a caer dentro de ese rango. El sesgo semanal es neutral, no bajista ni de sobreventa.

El retroceso de Fibonacci del gráfico diario ubica al precio muy cerca del mínimo del ciclo

El gráfico diario muestra al petróleo todavía muy por debajo de la SMA(50), en 92.23, que sigue orientada a la baja, y apenas por debajo de la SMA(200), en 78.19, que funciona como resistencia inmediata de mediano plazo. El RSI también en zona neutral, mientras que el ADX(14) se ubica en 38.7, con la -DI en 30.4 por encima de la +DI en 17.3, lo que confirma que la tendencia bajista primária sigue siendo dominante pese al rebote reciente.

Los niveles de Fibonacci trazados desde el máximo de 115.71, marcado durante el repunte asociado al conflicto en Medio Oriente a comienzos de 2026, hasta el mínimo de 70.08 de fines de junio, ubican al precio actual apenas por encima del 0%, todavía lejos del retroceso del 23.6%, en 80.85. Eso confirma que el rebote reciente es, hasta ahora, modesto en relación con la magnitud de la caída previa. Más abajo, las zonas de consolidación marcadas entre octubre y diciembre de 2025, cerca de 65.78, y el mínimo de 52 semanas en 59.02, funcionan como referencias de soporte si la tendencia bajista retoma el control.

Fuente: xStation5.

El repunte horario ya llevó al precio a terreno de sobrecompra

Fuente: xStation5.

El gráfico horario ofrece la imagen opuesta a la de los marcos superiores, en este, el petróleo cotiza en 75.69 dólares, por encima de la banda superior de Bollinger, en 75.44, con la banda media en 73.40 y la inferior en 71.35. El RSI se ubica en sobrecompra clara, luego de que el precio subiera de forma acelerada desde el mínimo de 70.15 registrado a comienzos de julio, en un movimiento que se acentuó con una vela vertical en las últimas horas. Esa subida llevó al precio a aproximarse a las resistencias de 76.03 y 77.99, máximos de swing marcados a fines de junio.

Lejos de estar sobrevendido, en este marco de tiempo el petróleo muestra la condición contraria, un extremo de sobrecompra que suele preceder pausas o correcciones técnicas de corto plazo.

Qué responde cada marco temporal

La respuesta honesta es que el petróleo no está sobrevendido en los marcos que mejor describen la tendencia de fondo. Tanto el RSI semanal como el diario se ubican cómodamente en zona neutral, entre 39 y 44, muy lejos del umbral de 30 que definiría una condición de sobreventa real, y el ADX diario confirma que la tendencia bajista de mediano plazo sigue vigente pese al rebote.

Lo que sí ocurrió es que el precio llegó a una zona de soporte relevante, cerca de 70 dólares, y desde ahí generó un rebote lo suficientemente brusco como para dejar al gráfico horario en sobrecompra extrema. Esa combinación, soporte de mediano plazo más impulso de corto plazo agotado, suele resolverse con una fase de consolidación antes de que el mercado revele si el rebote tiene continuidad o si se trata de otro intento fallido dentro de la tendencia bajista que domina el año.