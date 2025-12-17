El Dax 40 sostiene los 24.000 puntos

- Los principales índices europeos muestran un optimismo moderado.
- El FTSE 100 británico sube un 1,7%, mientras que el Dax 40 se mantiene plano.
La sesión europea transcurre con el predominio de un optimismo moderado. La mayoría de los índices se mantienen cerca de los niveles de apertura, aunque con ligeros aumentos. Destaca el FTSE 100 británico, que sube un 1,7% debido a las nuevas expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés. El FTSE MIB italiano crece un 0,6% mientras que el Dax 40 se mantiene cerca del precio de apertura. Por su parte, el Cac 40 retrocede una décima.
Donald Trump amenaza con represalias contra las empresas tecnológicas europeas en respuesta a las multas impuestas a las corporaciones estadounidenses. En paralelo, el presidente de Estados Unidos también amenaza de nuevo con invadir Venezuela. Este contexto puede generar volatilidad adicional en los próximos días. Además, se ha conocido que KNDS, el fabricante alemán de tanques, está preparando planes para su salida a bolsa, y se espera que la dirección de la compañía presente un calendario preliminar para su salida al mercado público a finales de esta semana.
Cotización del Dax 40
La media móvil exponencial (EMA) y el MACD demuestran un diferencial decreciente en el Dax 40, lo que indica una creciente debilidad entre los compradores, que necesitan superar el nivel de FIBO 23.6 para evitar nuevas caídas. Si los vendedores quieren mantener la iniciativa, es crucial superar rápidamente las medias de la EMA 50 y 100, y posteriormente el nivel de FIBO 50.
Fuente : Plataforma de XTB
Empresas destacadas del Dax 40
- RENK y Rheinmetall, empresas alemanas de defensa están rebotando desde las recientes caídas. Esto se debe a nuevos pedidos por parte de países de la OTAN, y por la información sobre supuestas concentraciones y ejercicios militares rusos no anunciados en Bielorrusia. Sus acciones suben un 2%.
- El fabricante de alimentos Suedzucker publicó una decepcionante previsión de crecimiento de los ingresos. Sus acciones bajan un 5,7%.
- Thyssenkrupp Nucera publicó resultados superiores a las expectativas y con buenas previsiones para el futuro. Sus acciones suben un 4,3%.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.