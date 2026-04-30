Fuerte caída en USDJPY. ¿Intervención cambiaria?

El yen japonés se ha fortalecido con fuerza frente al dólar estadounidense, y el mercado especula que este movimiento podría ser el resultado de una intervención directa en el mercado de divisas por parte de las autoridades japonesas. El par USDJPY ha experimentado una caída abrupta, similar a episodios anteriores de intervención del Ministerio de Finanzas, aunque por el momento no existe confirmación oficial desde Tokio. Los participantes del mercado interpretan este tipo de apreciación repentina del yen sin un catalizador macroeconómico claro como una señal fuerte de posible intervención gubernamental.

Sin embargo, se recomienda cautela, ya que la supuesta intervención no necesariamente resultará sostenible dadas las condiciones fundamentales actuales. El yen japonés enfrenta presiones estructurales derivadas del aumento en los precios del petróleo, la compleja posición del Banco de Japón (BoJ) respecto a las subidas de tasas y la incertidumbre fiscal del gobierno japonés. La anterior intervención presunta en 2024 solo generó un fortalecimiento temporal, tras el cual el USDJPY recuperó sus pérdidas con relativa rapidez. Si las autoridades japonesas están efectivamente detrás del movimiento de hoy, el mercado observará de cerca si el impacto logra ser más duradero en esta ocasión.