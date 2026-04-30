Futuros de cacao suben 4%. ¿Ya se formó el suelo?

Los futuros de cacao en ICE (COCOA) están subiendo más de un 4% hoy, rebotando desde los mínimos recientes. Los titulares recientes del Banco Mundial que sugieren un colapso del 50% en los precios del cacao en 2026 han generado preocupación comprensible entre los países productores y los participantes del mercado. Sin embargo, desde la perspectiva del mercado de commodities, esta interpretación refleja una lectura errónea de efectos base más que una señal prospectiva de mayores caídas. Un análisis más detallado de la dinámica de precios, el posicionamiento y los fundamentos sugiere que la mayor parte de la corrección ya quedó atrás, y que los niveles actuales están más cerca de un suelo cíclico que del inicio de una nueva fase bajista.

La corrección ya se ha materializado

El mercado del cacao ha atravesado una de las fases de reversión a la media más agresivas en la historia reciente de las materias primas.

Los futuros de cacao en ICE han caído aproximadamente entre un 70% y 75% desde el maximo de diciembre de 2024 (~$12,900 por tonelada)

Los precios actualmente cotizan en el rango de $3,000–$3,500

En lo que va de 2026, el mercado acumula caídas de aproximadamente 40%–45%

En este contexto, la previsión promedio del Banco Mundial para 2026 de alrededor de $3,800 por tonelada no representa una visión bajista en términos spot. Refleja una comparación interanual frente a un promedio inflado de 2025, más que una proyección de nuevas caídas estructurales desde los niveles actuales. La previsión describe normalización, no colapso.

¿Existe un suelo? La evidencia apunta a que sí

Desde la perspectiva del mercado físico, varios factores sugieren que la zona de los $3,000 está actuando cada vez más como un nivel de soporte. Los inventarios certificados en bolsa han alcanzado recientemente un maximo y ahora comienzan a reducirse, mientras que los inventarios de procesadores en Europa se están ajustando a medida que los ciclos de desstock se completan. El posicionamiento comercial también indica una menor cobertura defensiva en comparación con los extremos de 2024–2025.

En otras palabras, el exceso de oferta posterior al repunte de precios está siendo absorbido, no expandiéndose. Sin embargo, no está garantizado y cualquier cambio climático puede alterar el mercado.

Riesgo climático: la variable subestimada

Uno de los elementos menos valorados en la formación de precios actual es la asimetría climática. El propio Banco Mundial asigna una probabilidad cercana al 60% de condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026, lo que históricamente ha:

reducido las precipitaciones en el cinturón cacaotero de África Occidental

afectado los rendimientos durante fases críticas de desarrollo de las vainas

Esto desafía directamente las previsiones base de una recuperación de producción del +34% en Ghana y del +5% en Costa de Marfil.

Implicación de mercado: si El Niño se materializa, la narrativa de exceso de oferta podría revertirse rápidamente hacia un escenario de restricción de oferta, obligando a una reevaluación del riesgo.

Demanda: la destrucción probablemente cerca de su límite

El lado de la demanda ha estado bajo presión, pero el proceso de ajuste parece estar maduro. Durante los últimos 12–18 meses, los fabricantes de chocolate han reformulado productos, reducido el contenido de cacao y ajustado tamaños y empaques. Sin embargo, la elasticidad tiene límites.

Las moliendas del Q1 en Europa y Norteamérica fueron débiles, pero la destrucción adicional de demanda se está desacelerando. A medida que los precios más bajos se trasladan al mercado, los ciclos de cobertura se reinician y la demanda futura comienza a reconstruirse, con las moliendas probablemente estabilizándose hacia mediados de 2026 y recuperándose gradualmente posteriormente.

El Banco Mundial vs consenso de mercado

Es importante contextualizar la previsión del Banco Mundial dentro del espectro más amplio de estimaciones. El organismo se sitúa en el extremo más bajista entre las instituciones.

Otros referentes incluyen a J.P. Morgan con un ancla de mediano plazo cercana a $6,000 por tonelada y ING con un rango de $4,400–$4,600 para 2026. Rabobank y Citigroup han revisado a la baja sus estimaciones de excedente, apuntando a un escenario de oferta más ajustada que el previsto por el Banco Mundial.

Visión de consenso:

2026 probablemente cierre ligeramente por debajo de $4,000 por tonelada

con riesgo alcista hacia 2027 a medida que la demanda se normalice y se incorporen riesgos climáticos

Desde una perspectiva de estrategia en commodities, cuatro pilares definen actualmente el mercado del cacao: riesgo climático (El Niño), normalización de inventarios, estabilización de la demanda y dinámica de oferta.

COCOA (H1, D1)



Fuente: xStation5



Fuente: xStation5