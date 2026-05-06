Ganadores y perdedores ante un posible fin de la guerra

Cómo rota el mercado cuando baja la tensión

Cuando el mercado empieza a oler una desescalada, no “compra” la paz de forma uniforme. Rota. Se mueve. Reordena prioridades. Y ahí aparece la pregunta realmente interesante: si el conflicto pierde intensidad, quién gana de verdad y quién empieza a devolver lo que había subido al calor del miedo.

Porque una tregua no solo enfría los titulares que leemos en los medios. También cambia márgenes, valoraciones, expectativas de inflación y hasta la forma en que los bancos centrales son leídos por el mercado. Y cuando eso ocurre, ya no basta con decir “subirá la bolsa”. La cuestión es otra: qué bolsa, qué sectores y por qué.

El primer grupo que salta a la vista es el de los grandes perdedores del shock energético. Si el petróleo se destensa y el riesgo sobre el suministro global disminuye, los primeros en respirar suelen ser los negocios más castigados por el combustible caro. Aerolíneas, transporte, turismo, compañías de ocio, parte del consumo discrecional. Y aquí conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿y si el mayor ganador de una desescalada no fuera la bolsa en general, sino el consumidor? Porque al final el petróleo caro funciona como un impuesto silencioso. Castiga a quien viaja, a quien produce, a quien transporta y a quien compra.

Cuando el crudo se relaja, no solo baja una commodity. Se relaja una cadena entera de presión. Menor coste de combustible, menos miedo a inflación de segunda ronda, algo más de margen para empresas intensivas en energía y, sobre todo, más oxígeno para un consumidor que llevaba semanas digiriendo precios altos con expresión fría. Por eso una tregua creíble podría sentarle especialmente bien a sectores que hoy cotizan más cansancio que entusiasmo.

Tecnología, Europa y los movimientos clave

Luego está la tecnología. Y aquí el debate se pone más técnico. Porque una desescalada real también podría beneficiar a los sectores de crecimiento, pero no por una razón romántica, sino por una razón bastante aburrida: si baja la prima de riesgo geopolítico y se enfrían las expectativas de inflación, el mercado vuelve a mirar con mejores ojos a los activos de duración larga. Es decir, aquellos cuyo valor depende mucho de beneficios futuros. Software, semiconductores, internet, parte del growth puro. Pero aquí aparece otra pregunta incómoda: si el petróleo deja de mandar, volverá la tecnología a liderar con fuerza o ya está demasiado exigida?

La respuesta no es tan simple. Si el mercado recibe una tregua creíble y además siente que los bancos centrales pueden respirar un poco más, la tecnología tiene mucho terreno para seguir siendo protagonista. Pero si la tecnología ya ha rebotado demasiado rápido y empieza a cotizar perfección, entonces una tregua podría ayudarla menos de lo que muchos esperan. A veces el mercado no premia al sector más fuerte, sino al más olvidado.

Y ahí entra Europa. Porque si alguien ha vivido este episodio como fuera de lugar, ha sido Europa. Más dependiente de la energía importada, más expuesta a costes industriales, más vulnerable al binomio crecimiento débil e inflación incómoda. Por eso una desescalada tendría ahí un efecto especialmente potente. Industriales, químicas, transporte, consumo europeo, incluso parte del sector financiero podrían beneficiarse de un entorno menos asfixiante. Y aquí la pregunta surge sola: ¿Europa sería la gran beneficiada de una caída del crudo o llegaría muy debilitada para aprovecharlo del todo?

Hay una respuesta conservadora y otra más interesante. La conservadora dice que Europa está demasiado frágil y que cualquier mejora solo evitaría problemas mayores. La interesante dice que precisamente por estar tan castigada, una relajación seria del petróleo podría cambiar mucho la percepción sobre su crecimiento relativo. Y ya sabemos cómo funciona el mercado: cuando los inversores se pasan semanas castigando una región, basta una mejora modesta para que la reacción sea mucho más potente de lo que el dato justificaría.

Quién gana y quién pierde realmente

Ahora bien, si unos ganan, otros tienen que perder algo. Y el candidato más obvio es el sector energético. Las petroleras, refinadoras y parte de todo lo que ha vivido demasiado cómodamente del shock podrían empezar a ajustar si el mercado deja de pagar tanta prima geopolítica. La pregunta aquí no es si caerían o no, sino cuánto. ¿Está el mercado sobrevalorando a las energéticas por miedo y subvalorando a sectores castigados por puro trauma reciente? Porque no es lo mismo una empresa energética sólida en un mundo con crudo estructuralmente alto que una empresa que simplemente se ha visto arrastrada por una renta de guerra temporal.

Las refinerías estadounidenses son un caso especialmente interesante. Han disfrutado de una combinación casi obscena para sus márgenes: acceso a crudo relativamente más barato, capacidad exportadora y combustibles refinados disparados. Pero si la tensión se reduce y se normaliza el flujo global, buena parte de esa ventaja extraordinaria empezará a parecer menos extraordinaria. Y ahí cabe otra pregunta potente: ¿las refinerías estadounidenses están viviendo una oportunidad puntual o un cambio estructural de poder energético?

Luego están los refugios. Dólar, oro, parte del dinero aparcado en activos defensivos. Si la guerra se reduce, ese flujo suele perder fuerza. Pero tampoco conviene simplificar demasiado. El oro, por ejemplo, puede seguir teniendo apoyo si el mercado teme errores de política monetaria aunque mejore la geopolítica. El dólar puede perder demanda defensiva, sí, pero no necesariamente de forma lineal si los tipos en Estados Unidos siguen altos. Aun así, la pregunta relevante sigue siendo esta: ¿tiene sentido seguir comprando refugios si el mercado empieza a descontar paz antes que crecimiento?

En muchos casos, no. O al menos no con la misma convicción. Porque cuando el miedo puro baja, el mercado deja de pagar por protección inmediata y vuelve a pagar por potencial. Y eso suele hacer más daño al refugio comprado por inercia que al refugio comprado con tesis.

El sector defensa merece un matiz especial. Mucha gente asume que una desescalada implicaría automáticamente correcciones fuertes en compañías militares. Puede pasar. Pero no siempre ocurre de forma limpia. La razón es sencilla: el mercado ya no valora defensa solo en función de una guerra concreta, sino del nuevo entorno estratégico global.

Y luego están los bancos. Si el conflicto se enfría, pierden parte del brillo del trading de volatilidad, sí, pero ganan visibilidad macro, menor riesgo de crédito y probablemente una curva menos contaminada por el miedo inflacionista. Para ellos, la paz no suele ser tan atractivo como la crisis, pero sí bastante más saludable. Y por eso también cabe preguntarse: si baja el riesgo geopolítico pero no bajan los tipos, qué sectores decepcionarían más?

Ese punto nos lleva a otro grupo que podría sorprender: las small caps. Si el conflicto se enfría y el mercado empieza a pensar que el shock energético no se convierte en un frenazo severo, las pequeñas compañías podrían tener más recorrido relativo del que muchos esperan. Han vivido mucho tiempo bajo una mezcla tóxica de tipos altos, menor visibilidad y preferencia por grandes nombres. Una tregua creíble podría cambiar algo de eso. Y ahí la pregunta surge casi sola: ¿puede una desescalada hacer más por las small caps que por las megacaps? No suena tan atractivo como hablar de Apple o Nvidia, pero en términos de rotación quizá sea bastante interesante.

La idea que lo explica todo

En el fondo, todo este debate gira alrededor de una idea muy simple: el mercado no premia la paz en abstracto. Premia lo que deja de sufrir cuando baja el miedo. Y por eso conviene dejar una última pregunta flotando, quizá la más útil de todas: ¿qué sector está cotizando “guerra” cuando ya debería empezar a cotizar “paz”?

Esa suele ser la pregunta que separa al que llega tarde del que entiende la rotación antes de que se haga evidente.

Porque si la guerra se enfría, el dinero no se quedará quieto. Buscará nuevo refugio, nuevos márgenes y nuevas excusas. Y casi nunca avisa antes de moverse.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.