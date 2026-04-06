Gas natural bajo presión ante mayor riesgo de un súper El Niño en 2026

- Un súper El Niño podría generar un entorno de sobreoferta en gas natural en EE.UU.
- Menor demanda climática reduce el consumo y presiona los precios a la baja.
- El balance del mercado dependerá de la demanda externa frente a altos inventarios.
- Un súper El Niño podría generar un entorno de sobreoferta en gas natural en EE.UU.
- Menor demanda climática reduce el consumo y presiona los precios a la baja.
- El balance del mercado dependerá de la demanda externa frente a altos inventarios.
Las proyecciones apuntan a un El Niño excepcionalmente fuerte en 2026, con temperaturas de la superficie del mar que podrían aumentar hasta aproximadamente 2,5°C, situando este episodio a la par o incluso por encima de eventos históricos como 1997–98 y 2015–16. Este escenario implica cambios significativos en los patrones climáticos globales, incluyendo condiciones de invierno más suaves y menor volatilidad de temperaturas en verano en Estados Unidos. Desde la perspectiva del mercado de gas natural, la principal implicación es un aumento en los niveles de almacenamiento y una menor demanda energética durante el período primavera–verano. Como resultado, el entorno de mercado se vuelve bajista para los precios del gas en EE.UU., especialmente considerando una demanda estacional ya débil (menor necesidad de calefacción y menor demanda de refrigeración).
- Los modelos son prácticamente unánimes en proyectar un fuerte calentamiento en la región Niño 3.4 hacia el otoño de 2026, lo que incrementa la confianza en un escenario de El Niño muy intenso.
- Las anomalías en la temperatura de la superficie del mar superiores a +2,0°C en el Pacífico ecuatorial apuntan a una disrupción amplia y persistente en la circulación atmosférica.
- En la práctica, esto se traduce en un invierno más cálido en Norteamérica, lo que implica una menor demanda de calefacción y mayores niveles de almacenamiento de gas al cierre de la temporada.
- Ingresar a la primavera con inventarios elevados coloca al mercado del gas en una fase de sobreoferta, lo que históricamente se traduce en debilidad de precios durante la temporada intermedia.
- Durante los meses de verano, El Niño tiende a limitar la frecuencia e intensidad del calor extremo en partes de EE.UU., reduciendo la demanda eléctrica y el consumo de gas en generación de energía.
- Al mismo tiempo, reduce la actividad de huracanes en el Atlántico, disminuyendo el riesgo de interrupciones en la oferta en el Golfo de México.
- Esto reduce la prima de riesgo climática que normalmente respalda los precios del gas durante la temporada de verano.
- Las anomalías de precipitación, sequía en Indonesia y el norte de Australia junto con lluvias excesivas en el Pacífico ecuatorial, confirman la magnitud y el alcance global de la disrupción climática.
- Desde una perspectiva de valoración, el ritmo de inyección de almacenamiento en primavera y su desviación respecto al promedio de cinco años siguen siendo variables críticas.
- En resumen, un escenario de El Niño fuerte, potencialmente el más intenso en más de 140 años, genera un entorno en el que los precios del gas natural en EE.UU. enfrentan un potencial alcista limitado, con el balance de mercado desplazándose hacia la sobreoferta, salvo que sea compensado por una fuerte demanda externa.
Fuente: xStation
Fuente: ECMWF
Fuente: ECMWF
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