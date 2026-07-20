Gas natural europeo alcanza el 61,8% de Fibonacci: ¿se agota el rally?

El gas natural europeo ha cumplido prácticamente todo lo que se le había pedido. Primero respetó los soportes, después consolidó una estructura de mínimos crecientes, superó el objetivo inicial situado alrededor de 56,50 euros y finalmente alcanzó el 61,8% de retroceso de Fibonacci. Ahora llega la parte difícil: decidir si esta zona representa el final del rally o simplemente una parada antes de atacar los 63 euros por megavatio hora.

El 61,8% de Fibonacci pone a prueba el rally

El mercado tiene motivos para dudar. El 61,8% de Fibonacci suele actuar como una referencia importante porque mide una recuperación profunda de la caída anterior. Es una zona donde aparecen tomas de beneficios, se incorporan vendedores y los compradores que llegaron antes comienzan a preguntarse cuánto recorrido adicional queda. Pero Fibonacci no es un techo mágico. Alcanzar el 61,8% no significa que el movimiento tenga que terminar; significa que el precio ha llegado a un punto en el que necesita demostrar que la subida es algo más que un rebote.

Oriente Medio y GNL siguen apoyando al gas europeo

De momento, los fundamentales continúan ofreciendo argumentos a los compradores. El principal catalizador sigue siendo la tensión en Oriente Medio y sus consecuencias sobre el mercado mundial de gas natural licuado. Antes del conflicto, alrededor del 20% de los flujos globales de GNL atravesaba el estrecho de Ormuz. Las dificultades para normalizar completamente este tráfico, unidas a los daños sufridos por parte de la capacidad exportadora de Qatar, han reducido la disponibilidad de cargamentos precisamente durante la temporada en la que Europa necesita reconstruir sus reservas.

Europa depende más del GNL y compite por cargamentos

Europa ha sustituido una parte importante del gas ruso por GNL, pero esa transición no ha eliminado la dependencia exterior: simplemente la ha trasladado desde los gasoductos hacia los barcos. El gas estadounidense representa ya aproximadamente el 30% de las importaciones europeas y cerca de dos tercios de todo el GNL recibido por la Unión Europea. Eso proporciona flexibilidad, aunque también obliga al continente a competir con China, Japón y Corea del Sur por los mismos cargamentos.

Y esa competencia se resuelve de la manera habitual: pagando más.

Inventarios europeos siguen retrasados

El segundo gran factor son los inventarios. Los almacenamientos europeos se encuentran por debajo del 54%, frente al 64% registrado aproximadamente un año antes. La diferencia resulta todavía más importante porque la temporada de inyección comenzó con las reservas alrededor del 28%, uno de los niveles iniciales más bajos de los últimos años.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía considera que Europa podría alcanzar un nivel del 80% manteniendo un ritmo de importación de GNL similar al de 2025. Sin embargo, para llegar al objetivo regulatorio del 90% serían necesarias unas importaciones aproximadamente un 13% superiores. La Comisión Europea sostiene que alcanzar el 80% sería suficiente para garantizar el suministro durante el próximo invierno, pero eso no elimina el coste económico de conseguirlo ni la vulnerabilidad ante nuevas interrupciones.

Además, la subida del precio durante el verano introduce una pequeña paradoja. Europa necesita comprar gas para almacenarlo, pero cuanto más caro se vuelve el contrato inmediato frente a los vencimientos posteriores, menor es el incentivo comercial para hacerlo. Si almacenar gas deja de ser rentable, el ritmo de inyección puede reducirse y obligar posteriormente a empresas o gobiernos a comprar con mayor urgencia. El propio precio alto termina dificultando la solución del problema que lo está haciendo subir.

Calor, Noruega y previsiones elevan la sensibilidad del mercado

La meteorología también está colaborando. Las elevadas temperaturas aumentan la demanda eléctrica destinada a refrigeración y obligan a utilizar más centrales de gas cuando la producción renovable no es suficiente. Cada megavatio hora consumido ahora es gas que no entra en los almacenamientos. A ello se suma la sensibilidad habitual a los mantenimientos noruegos: Noruega continúa siendo el principal proveedor por gasoducto de Europa y cualquier reducción puntual de sus flujos provoca reacciones rápidas.

Goldman Sachs mantenía una previsión central cercana a 41 euros para la segunda mitad de 2026, pero reconocía riesgos claramente inclinados al alza si la normalización del GNL se retrasaba. Ese retraso es precisamente lo que está ocurriendo. Morgan Stanley ha llegado a plantear escenarios cercanos a 90 euros si Europa debe competir agresivamente por los cargamentos necesarios para llenar sus reservas. No es nuestro escenario central, pero demuestra que el mercado continúa teniendo riesgos asimétricos.

Niveles técnicos clave para NatGas.EU

Técnicamente, el primer objetivo situado en 56,50 euros ya puede considerarse cumplido y el precio ha alcanzado la zona correspondiente al 61,8% de Fibonacci. Es razonable esperar consolidaciones o correcciones después de una subida tan rápida, pero el escenario principal continúa siendo alcista mientras NatGas.EU permanezca por encima de 56,46 euros. Por encima de esa referencia mantenemos el objetivo en 63 euros por megavatio hora. Una ruptura clara del 61,8% reforzaría esa proyección. En cambio, la pérdida de 56,46 sería la primera señal de debilitamiento y obligaría a revisar la continuidad inmediata del rally.



Fuente: xStation5



Por tanto, el movimiento puede estar algo fatigado, pero todavía no hay pruebas suficientes para afirmar que se haya agotado. El mercado ha cumplido el primer objetivo, ha alcanzado una resistencia técnica importante y probablemente necesite respirar. Sin embargo, mientras mantenga 56,46, la estructura sigue favoreciendo un nuevo intento hacia 63.

En el gas europeo, alcanzar una resistencia no es lo mismo que encontrar un techo. Y con los almacenamientos retrasados, el GNL condicionado por la geopolítica y el invierno acercándose, todavía quedan demasiadas razones para que los compradores no abandonen el mercado.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.