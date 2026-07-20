Google y Tesla presentan resultados: ¿qué espera el mercado?

Este miércoles 22 de julio arranca lo bueno de la temporada de reportes. Alphabet y Tesla presentan sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado y son las primeras de las Siete Magníficas en reportar, un grupo del que se espera un crecimiento combinado de utilidades por acción cercano al 28% anual, que aunque suena fuerte ya representa una desaceleración respecto a trimestres anteriores.

Alphabet llega con fuerte crecimiento en ingresos y Google Cloud

Empecemos con Alphabet que llega con un momento espectacular, en el primer trimestre reportó ingresos de 109,900 millones de dólares, un crecimiento de 22% anual, con Google Cloud creciendo 63% y una cartera de pedidos que casi se duplicó hasta superar los 460,000 millones. Para este trimestre, el consenso espera una utilidad por acción de 2.89 dólares sobre ingresos de 116,840 millones, lo que implica crecimientos de 21.2% en ingresos y 25.1% en utilidades. Ojo con un detalle, en el reporte pasado, casi todo el beat vino de 37,700 millones de ganancias no realizadas por sus participaciones en Anthropic y SpaceX. El negocio va muy bien, pero parte del brillo contable viene de revalorizaciones, no de operación.

Valuación de Alphabet y riesgo por capex

¿Y la valuación? Alphabet cotiza con un P/E trailing cercano a 27 veces, y la acción acumula una subida de casi 99% en las últimas 52 semanas. Ese múltiplo está apenas por debajo de su promedio de diez años, aunque arriba de sus promedios de tres y cinco años. Con el consenso de utilidad para todo 2026 en 14.32 dólares por acción, el múltiplo forward baja a unas 25 veces. Es decir, no está barata como hace un año, pero tampoco en territorio de burbuja si cumple el crecimiento proyectado. El riesgo está en el gasto, la guía de inversión para 2026 llega hasta los 190,000 millones de dólares, el flujo de caja libre cayó 47% anual el trimestre pasado, y la compañía acaba de levantar 80,000 millones en capital con Berkshire Hathaway aportando 10,000 millones, el mercado va a exigir que ese dineral se traduzca en ingresos.

Niveles técnicos de Google

En lo técnico, Google cotiza actualmente en los 347 dólares por acción, si el mercado queda contento con el reporte, el primer nivel a vigilar sería el 100% de la expansión de Fibonacci pasada, en los 388-390 dólares por acción. El rompimiento de este nivel podría llevar a Google hacia la zona del 161.8% de la expansión, en los 456 dólares por acción. En caso contrario, el soporte sería la zona inmediata en la que se encuentra, pero un escenario negativo podría llevarla a testear la primera zona relevante dentro de la acción del precio, en los 310 dólares por acción, y como segundo nivel , los 271 dólares.



Fuente: xStation5

Tesla enfrenta dudas por márgenes y costos

Ahora Tesla es otra historia. Lo operativo ya lo conocemos, produjo 451,758 vehículos, entregó 480,126 y desplegó 13.5 gigawatts hora de almacenamiento, superando el consenso de entregas por más de 74,000 unidades. El problema es a qué costo, Wall Street espera ingresos de 27,580 millones de dólares, margen bruto de 19.5%, margen operativo de apenas 5.4% y una utilidad por acción de 0.36 dólares, con la ajustada en 0.55. El rango de estimados es amplísimo precisamente por la duda de si ese volumen se logró con promociones agresivas que comprimieron el margen.

Tesla cotiza por opcionalidad más que por resultados actuales

Y creo lo delicado viene desde su valuación, Tesla cotiza con un P/E trailing de más de 380 veces y un forward de unas 175. En los últimos doce meses facturó 97,880 millones, pero solo ganó 3,860 millones. Incluso contra su propia historia, que ya es cara, hoy está más cara todavía. Con una capitalización de 1.43 billones de dólares el mercado no está pagando por un fabricante de autos, está pagando por el paquete de opcionalidad de FSD, robotaxi, Optimus y energía. Por eso, lo que realmente moverá la acción es el lenguaje de la directiva sobre la autonomía, más que el número de entregas que ya conocemos. La empresa además elevó su presupuesto de inversión de 2026 de 20,000 a 25,000 millones y advirtió que el flujo de caja libre podría volverse negativo.

Niveles técnicos de Tesla

En lo técnico, Tesla se encuentra en un rango lateral desde hace algunos meses, entre la zona de los 334 y los 470 dólares. Si llega a tener una buena perspectiva en su entrega de resultados, el primer nivel serían los 428 dólares por acción. En caso contrario, una caída podría llevarla a una zona sensible en los 334 dólares, con una posible corrección mayor hacia una zona de mayor volumen, cercana a los 268 dólares por acción.



Fuente: xStation5

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.