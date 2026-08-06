SanDisk supera expectativas, pero el mercado exige más

SanDisk presentó sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 y las cifras superaron lo que esperaba el mercado, con ingresos de 8.970 millones de dólares frente a los 8.390 millones estimados y una utilidad ajustada por acción de 39,25 dólares, frente a los 34,45 dólares del consenso. Esto representa un crecimiento del 51% respecto al trimestre anterior y del 372% en comparación anual, con un margen bruto del 84,6%, impulsado principalmente por mejores precios en la memoria NAND.

El segmento de centros de datos fue el gran protagonista, con un avance del 437% anual, y ya representa el 38% de los bits enviados, cuando hace un año era apenas el 12%. Esto refleja una demanda de almacenamiento ligada a la inteligencia artificial que sigue siendo el motor del negocio. La empresa anunció, además, una ampliación de su programa de recompra de acciones por 14.000 millones de dólares y confirmó contratos de largo plazo por 93.900 millones de dólares, con precios mínimos garantizados que cubren cerca de la mitad de la producción del año fiscal 2027 y dos terceras partes de la del 2028.

A pesar del buen reporte, la acción cayó más de un 5% durante la sesión regular y cerca de un 8% adicional fuera de horario. La caída se produjo principalmente porque la guía para el siguiente trimestre no ofreció la sorpresa que el mercado esperaba después de un avance superior al 460% en lo que va del año. Además, bancos como Citi y Wells Fargo recortaron sus precios objetivo después del reporte, aunque la mayoría de los analistas mantiene una visión constructiva sobre la empresa.

Valoración de SanDisk frente al Nasdaq 100 y sus competidores

En términos de valoración, la acción cotiza alrededor de 41 a 46 veces sus utilidades de los últimos doce meses, según distintas fuentes. Este múltiplo es superior al del Nasdaq 100, que se ubica entre 28 y 35 veces dependiendo de la metodología, y también supera al de sus pares directos del sector de memoria.

Micron opera entre 17 y 20 veces utilidades, SK Hynix cerca de 16 a 20 veces y solo Seagate cotiza por encima, con un múltiplo cercano a 60 veces. Dentro de su propio grupo, SanDisk carga una prima considerable frente a los dos gigantes de la memoria. La lectura cambia por completo al mirar hacia adelante. Si se anualiza el punto medio de la guía del próximo trimestre, de 45 dólares por acción, se obtiene un ritmo de utilidades cercano a 180 dólares anuales.

A los precios actuales, esto implica un múltiplo de apenas 7 a 8 veces, incluso por debajo de los múltiplos forward de Micron y SK Hynix, que rondan entre 5 y 12 veces según la fuente, y muy lejos de las 22 a 25 veces del Nasdaq 100 en su versión forward. Aquí es donde los escenarios con números ayudan a dimensionar su cotización. Si los precios de la memoria se sostienen y la empresa mantiene el ritmo que implica su propia guía, la utilidad por acción anualizada rondaría los 180 dólares, por lo que el mercado estaría pagando hoy alrededor de siete veces esa utilidad, un nivel bajo para una compañía con márgenes récord y contratos de largo plazo firmados. Si, en cambio, los precios se normalizan y la utilidad por acción regresa al nivel que la empresa reportó como acumulado de todo el año fiscal 2026, que fue una utilidad ajustada de 70,88 dólares por acción, el múltiplo a los precios actuales se ubicaría cerca de 18 veces, en línea con sus pares.

Si el ciclo se deteriora hacia una utilidad por acción parecida a la del año fiscal 2025, cuando la empresa ganó apenas 2,99 dólares por acción durante todo el año, el múltiplo se dispararía a niveles difíciles de justificar. Por tanto, el rango de resultados posibles es enorme y explica por qué la misma acción puede parecer barata y cara al mismo tiempo, dependiendo del escenario de precios de la memoria NAND que cada inversionista asuma.

Factores que pueden impulsar o presionar la acción

Entre los factores que podrían impulsar al alza destacan el programa de recompras como soporte al precio, los contratos de largo plazo con precios piso que reducen la exposición al ciclo tradicional de la memoria y la demanda de almacenamiento para inteligencia artificial, que se mantiene sólida.

También destaca el día del inversionista del 13 de agosto, donde la empresa podría ofrecer más detalles sobre la capacidad comprometida y sus planes de recompra. Del lado contrario, pesa que gran parte del crecimiento reciente proviene del aumento de precios y no del volumen, por lo que cualquier normalización afectaría directamente a los márgenes. Un margen bruto del 84,6% es históricamente alto para esta industria. Además, el negocio de consumo cayó un 32% en el trimestre.

También existe la posibilidad de una desaceleración del gasto en infraestructura de inteligencia artificial y la competencia de fabricantes asiáticos sigue creciendo, todo ello en una acción extremadamente volátil donde buena parte del optimismo ya está reflejado en el precio.

Análisis técnico de las acciones de SanDisk

Si nos enfocamos en el gráfico diario, podríamos ver que la zona de soporte relevante inmediato se encuentra en los 1.000 dólares, un nivel que además es un número psicológico importante que ya fue tocado y que acompaña al canal descendente en el que se mueve la acción, cuya parte superior acaba de ser probada.

En caso de que la presión bajista continúe y se rompa la zona de los 1.000 dólares, el precio podría dirigirse hacia los 750 dólares por acción, que sería la siguiente zona de soporte donde existe volumen de negociación y que acompañaría a la directriz bajista del canal descendente actual.

Por el contrario, si el precio lograra romper la estructura de los 1.663 dólares por acción, podríamos ver un cambio de estructura en el gráfico diario y la búsqueda de un nuevo momentum alcista para esta acción.

Fuente: xStation5.

Si nos enfocamos en el gráfico diario, podríamos ver que la zona de soporte relevante inmediato se encuentra en los 1.000 dólares, un nivel que además es un número psicológico importante que ya fue tocado y que acompaña al canal descendente en el que se mueve la acción, cuya parte superior acaba de ser probada.

En caso de que la presión bajista continúe y se rompa la zona de los 1.000 dólares, el precio podría dirigirse hacia los 750 dólares por acción, que sería la siguiente zona de soporte donde existe volumen de negociación y que acompañaría a la directriz bajista del canal descendente actual.

Por el contrario, si el precio lograra romper la estructura de los 1.663 dólares por acción, podríamos ver un cambio de estructura en el gráfico diario y la búsqueda de un nuevo momentum alcista para esta acción.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.