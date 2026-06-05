Gráfico del día: El euro ha perdido su ventaja. ¿Inclinará el NFP la balanza a favor del dólar?

La cotización del EURUSD se asemeja a un tira y afloja al borde de un precipicio, donde uno de los lados, la Eurozona, ha perdido repentinamente el equilibrio. La mañana de hoy trajo una dura dosis de realidad para Europa, mientras que el próximo informe del mercado laboral de Estados Unidos podría terminar determinando qué lado obtiene la ventaja en esta batalla.

Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando al EURUSD?

El NFP toma el protagonismo

El evento más importante del día es la publicación de los datos del mercado laboral de Estados Unidos. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) ha sido durante meses uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal (Fed), ya que ofrece información valiosa sobre la fortaleza de la economía y las presiones salariales subyacentes.

Para el mercado de divisas, la importancia de estas cifras es difícil de exagerar. Una lectura superior a la esperada podría reducir las expectativas de futuros recortes de tasas en Estados Unidos, respaldando los rendimientos de los bonos del Tesoro y fortaleciendo al dólar estadounidense. Por el contrario, unos datos más débiles aumentarían la probabilidad de una postura más flexible por parte de la Fed, lo que podría presionar al dólar y brindar apoyo al EURUSD.

En términos prácticos, la publicación de hoy podría convertirse en el principal catalizador de los movimientos del mercado antes del cierre de la semana.

Un panorama decepcionante para la economía de la Eurozona

Al mismo tiempo, los inversionistas prestan cada vez más atención a los datos que llegan desde Europa. La estimación final del PIB del primer trimestre resultó significativamente más débil de lo esperado. La economía de la Eurozona se contrajo un 0.2% trimestral, frente a las expectativas del mercado de un crecimiento de 0.1%. La cifra anual fue aún más decepcionante, desacelerándose hasta apenas un 0.3%, frente a las previsiones de 0.8%.

Una desviación tan significativa sugiere que la recuperación económica de la región sigue siendo mucho más frágil de lo que se asumía anteriormente. Para el euro, esta es una señal desfavorable, ya que un crecimiento más débil puede limitar la capacidad del Banco Central Europeo (BCE) para mantener una política monetaria restrictiva.

Los consumidores están enviando señales de advertencia

La presión sobre la moneda única también se ha visto reforzada por los recientes datos de ventas minoristas, que apuntaron a una actividad de consumo más débil y aumentaron las preocupaciones sobre una desaceleración del impulso económico en toda la Eurozona.

Esto es especialmente importante porque el consumo de los hogares sigue siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico. Si los consumidores continúan reduciendo sus gastos, será cada vez más difícil esperar una aceleración significativa de la actividad económica en los próximos trimestres. Como resultado, los mercados están comenzando a evaluar si la debilidad observada en Europa es simplemente temporal o una señal de problemas estructurales más profundos.

Fed versus BCE

Otro foco clave sigue siendo la divergencia en las expectativas de política monetaria a ambos lados del Atlántico. Hace apenas unos meses, los inversionistas estaban centrados principalmente en el momento del primer recorte de tasas. Hoy, la atención se está desplazando hacia una pregunta diferente: ¿qué banco central terminará viéndose obligado a flexibilizar la política monetaria de forma más agresiva?

Si la economía estadounidense continúa mostrando una resiliencia relativa mientras los datos europeos permanecen débiles, la divergencia de expectativas entre la Fed y el BCE podría volver a respaldar al dólar. Este sigue siendo uno de los factores más importantes para el comportamiento del EURUSD en el mediano plazo.

Geopolítica y sentimiento de mercado

Otra fuente de incertidumbre proviene de las continuas tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Los mercados siguen monitoreando los acontecimientos en la región del Golfo Pérsico y evaluando su posible impacto sobre los precios de la energía y los flujos comerciales globales.

Durante períodos de mayor aversión al riesgo, el capital tiende a dirigirse hacia el dólar estadounidense, que continúa siendo uno de los principales activos refugio del mundo. Como resultado, incluso si los datos macroeconómicos no logran proporcionar una señal clara de dirección, los acontecimientos geopolíticos podrían seguir ofreciendo apoyo subyacente al dólar.

Perspectiva de mercado

Actualmente, el EURUSD está siendo arrastrado en varias direcciones opuestas. Por un lado, los inversionistas esperan los cruciales datos del mercado laboral estadounidense, que podrían modificar significativamente las expectativas sobre la futura política de la Fed. Por otro lado, los datos económicos cada vez más débiles de la Eurozona están alimentando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento y el rumbo de la política monetaria del BCE.

A esto se suma el contexto geopolítico, que continúa manteniendo cautelosos a los inversionistas en los mercados financieros globales. En el corto plazo, la combinación de publicaciones macroeconómicas y cambios en las expectativas sobre los bancos centrales probablemente seguirá siendo el principal motor de dirección para el EURUSD.