Gráfico del día: el yen supera el nivel de 160 mientras el mercado pone a prueba los límites de la “línea roja

El USDJPY ha superado decisivamente el nivel psicológico de 160, alcanzando nuevos máximos de varios meses e ingresando en una zona que hasta hace poco se consideraba una “línea roja” informal para las autoridades japonesas. Es importante destacar que esta ruptura no ha sido acompañada por una reacción verbal fuerte del Ministerio de Finanzas, lo que el mercado interpreta como una creciente tolerancia a una mayor debilidad del yen, al menos en el corto plazo.

Este movimiento no ocurre de forma aislada. Refleja la combinación clásica de dos fuerzas macro dominantes: un diferencial de tasas de interés persistentemente amplio y crecientes presiones dentro de la economía real de Japón, que se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar.



Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando al USDJPY?

Fed y BoJ mantienen tasas, pero divergen en narrativa

Tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón (BoJ) mantuvieron las tasas de interés sin cambios, lo que en sí mismo no fue una sorpresa para los mercados. Sin embargo, el foco clave estuvo en los matices de comunicación que ampliaron aún más la divergencia entre ambas economías.

La Fed se mantiene relativamente hawkish, enfatizando la resiliencia de la economía estadounidense y la falta de urgencia para iniciar recortes de tasas. Como resultado, el dólar sigue beneficiándose de mayores rendimientos y del atractivo sostenido de estrategias de carry trade.

Por otro lado, el BoJ mantiene una postura cautelosa, intentando equilibrar el fin de su política monetaria ultraexpansiva con los riesgos de endurecer demasiado rápido. Sin embargo, cada vez está más claro que el problema ya no es solo la inflación importada impulsada por commodities, sino también la propia debilidad del yen, que ahora está amplificando las presiones inflacionarias internas.

Japón atrapado en una presión de costos y commodities

Los fundamentos económicos de Japón están enviando señales cada vez más mixtas. Las ventas minoristas sugieren cierta resiliencia en la demanda del consumidor, mientras que la producción industrial decepcionó en marzo, en parte debido a interrupciones en la cadena de suministro y al aumento de costos vinculados a tensiones globales en materias primas.

Particularmente relevante es la situación en el Estrecho de Ormuz, que continúa elevando los riesgos para los flujos globales de petróleo y gas. Para Japón, una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas, esto se traduce en mayores costos de producción y un deterioro de la balanza comercial.

En este contexto, los informes sobre un posible regreso de subsidios energéticos durante el verano destacan el intento del gobierno de mitigar las presiones de costos, aunque estas medidas parecen más herramientas de estabilización a corto plazo que una respuesta estructural a la debilidad persistente del yen.

El nivel de 160 como umbral psicológico y prueba para el mercado

La ruptura por encima de 160 no es únicamente un movimiento técnico. Representa una prueba directa del umbral de tolerancia de Japón frente a la debilidad de su moneda. Históricamente, estos niveles han estado asociados con alta sensibilidad por parte de las autoridades, sin embargo, la ausencia de reacción inmediata está incentivando al mercado a seguir presionando.

En esta etapa, el equilibrio de fuerzas sigue inclinado hacia los fundamentales. El amplio diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón continúa favoreciendo flujos de capital hacia el dólar, mientras que los débiles datos industriales japoneses y las presiones derivadas de los commodities limitan la capacidad del BoJ para endurecer su política en el corto plazo.

Perspectivas

El movimiento actual del USDJPY se asemeja cada vez más a un entorno clásico impulsado por el carry trade, donde los fundamentales y el momentum se refuerzan mutuamente. A menos que haya un cambio significativo en la política del BoJ o una intervención más contundente del Ministerio de Finanzas, el camino de menor resistencia sigue siendo al alza.

La pregunta clave ya no es si el nivel de 160 sería superado, sino cuánto tiempo continuará el mercado poniendo a prueba la ausencia de intervención y dónde se encuentra realmente la línea definitiva de tolerancia.