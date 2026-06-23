¿Ha iniciado el dólar un nuevo rally tras la Fed de Warsh?

El índice dólar (USDIDX) lleva semanas acumulando presión al alza y este martes materializó el nivel más alto desde noviembre de 2025, con el USDIDX en 101.42. El dot plot de la primera reunión de la Fed bajo Kevin Warsh reveló el 17 de junio que nueve de los diecinueve miembros del FOMC proyectan al menos un alza de tasas en 2026, y el mercado reaccionó con el ajuste que la historia sugiere que suele ocurrir antes de un ciclo de subidas. .

La divergencia de política monetaria como motor estructural

El factor que distingue el avance actual del dólar de otros episodios de fortaleza es la amplitud de la divergencia entre la Fed y el resto de los bancos centrales relevantes. El dólar tiende a apreciarse en el período previo a las subidas de la Fed, con el mercado debatiendo si septiembre inaugura un ciclo o es una medida puntual. Deutsche Bank y BofA ya incorporaron septiembre en su escenario base, mientras los futuros de fondos federales descuentan casi dos alzas de 25 puntos básicos acumuladas para principios de 2027.

En el otro extremo del diferencial, el euro tocó su nivel más bajo en un año después de que Christine Lagarde moderara las expectativas de endurecimiento en la eurozona, y el yen japonés sigue bajo presión ante un Banco de Japón que el mercado considera lento en normalizar su política. Las tasas locales de los mercados emergentes ahora enfrentan una Fed más restrictiva, ese diferencial ampliado hace que mantener activos denominados en otras divisas sea más costoso en términos de carry, lo que fortalece al dólar de forma transversal.

El impacto inflacionario del conflicto en Medio Oriente, aunque parcialmente disipado por la baja del crudo tras el acuerdo con Irán, podría persistir en los datos de servicios y salarios por más tiempo del que el mercado inicialmente anticipó. Esa persistencia es el argumento central que justifica que la Fed suba tasas incluso en un contexto de señales económicas mixtas, y mientras ese argumento se sostenga, el diferencial seguirá operando como combustible para el dólar.

La amplitud del avance

La primera pregunta cuando el dólar sube es si lo hace contra todos los cruces o solo contra algunos. Un movimiento concentrado en uno o dos pares generalmente refleja un factor idiosincrático del lado contrario, no fortaleza real del índice. El USDIDX se apreció contra todas las divisas del G10 en la última semana y el último mes, sin excepción. La corona sueca lidera las pérdidas con 4,1% semanal, seguida por el dólar neozelandés (-2,8%), el franco suizo (-2,1%) y el euro (-2,0%); incluso el yen, que suele comportarse de forma diferencial, cedió 0,7% en la semana y 1,6% en el mes.

Para las divisas de América Latina, la lectura a tres meses matiza el panorama. A ese horizonte, el peso mexicano muestra -1,9%, el peso chileno -1,5% y el real brasileño -2,3% frente al dólar, lo que implica que durante el trimestre previo estas monedas habían logrado amortiguar o revertir parte de la presión. La reversión reciente refleja el reajuste posterior al FOMC, no un deterioro fundamental de los ciclos domésticos. Para los activos de la región, el riesgo más inmediato no viene de sus propios datos sino del diferencial con la Fed: cuanto más cercana sea la fecha implícita del primer alza, más presión enfrentarán los pares que dependen del carry trade como soporte.

El z-score en 2.74σ y lo que muestra el gráfico diario

El z-score de 60 días del USDIDX calcula cuán inusual es el nivel actual respecto de su propio comportamiento reciente, con una lectura de 2.74σ, supera el umbral de 2σ, zona de sobreextensión estadística. Históricamente, cuando el índice dólar se ubica por encima de ese umbral, el ritmo de apreciación tiende a moderarse antes de continuar o a consolidar lateralmente antes del próximo impulso.

Eso no cancela la tendencia de fondo, sí eleva el costo de entrada para quien intenta incorporarse al movimiento en este punto, porque el mercado ya descontó buena parte del escenario hawkish de la Fed. La próxima referencia que puede validar o moderar ese escenario es el informe PCE del jueves, que incluye la medida de inflación preferida del banco central y determinará si el mercado tiene razones para mantener o recortar las apuestas de alza en septiembre.

El índice del dólar salió por arriba de la banda horizontal entre 99.68 y 100.12 que había contenido el precio durante meses, convirtiendo esa zona en el nuevo soporte de referencia. El ADX confirma que el quiebre es el inicio de una tendencia con fuerza suficiente para sostenerse, niveles por encima de 25 históricamente no suelen revertirse de inmediato.

El problema del timing es el RSI muestra que el índice entró en zona de sobrecompra justo al salir del rango, lo que sugiere que el movimiento más probable en el corto plazo es una consolidación lateral o un pullback hasta el techo de la banda rota, cerca de 100.12, antes de que el impulso pueda retomarse. La resistencia siguiente se ubica en 101.835, superarla de forma sostenida con el RSI de regreso en zona neutral sería la señal técnica más clara de que el rango fue genuinamente abandonado, no solo perforado de forma temporal.

Fuente: xStation5.