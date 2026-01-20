Hoy se espera el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles

- Hoy se dará a conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Trump
- Netflix y United Airlines presentarán resultados al cierre de la sesión
La atención del mercado se centra en la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump
Calendario económico del día
11:00 – Encuesta ZEW en Alemania
-
Expectativas: 50 vs 45,8 (previsto)
-
Condiciones actuales: -76 vs -81 (dato anterior)
14:15 - Variación semanal de empleo según ADP
-
Dato previo de 11.750
Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre los aranceles prevista sobre las 16:00
Foro económico de Davos
Resultados empresariales
Antes de la apertura: 3M y US Bancorp
Tras el cierre: Netflix y United Airlines
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.