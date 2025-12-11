Hoy se publica el informe de la balanza comercial en EE. UU.

Las publicaciones clave del día son el informe retrasado de la balanza comercial estadounidense de septiembre y los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Además, también conoceremos las decisiones sobre los tipos de interés de Suiza y Turquía.
Calendario económico del día
10:50 - Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey
14:30 - Estados Unidos - Datos de empleo
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 220.000. Anterior: 191.000.
- Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: Anterior: 214.750.
- Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: Pronóstico: 1.950.000. Anterior: 1.939.000.
14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en Canadá
- Balanza comercial: Previsión: -4.400 millones. Anterior: -6.320 millones.
- Importaciones: Anterior: 66.910 millones.
- Exportaciones: Anterior: 60.580 millones.
14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en EE. UU.
- Balanza Comercial: Pronóstico: -62.500 millones. Anterior: -59.600 millones.
- Exportaciones: Anterior: 280.800 millones.
- Importaciones: Anterior: 340.400 millones.
Perú mantiene tasa en 4,25% pese a una inflación bajo control
Datos en Europa: PIB de Reino Unido e IPC de Alemania
Resumen de la mañana: las bolsas siguen repuntando
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.