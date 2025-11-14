Hoy se publica el informe del PIB en la Eurozona

- Hoy se conocerá el PIB de la eurozona del tercer trimestre.
- Los responsables de la FED están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos.
- Hoy se conocerá el PIB de la eurozona del tercer trimestre.
- Los responsables de la FED están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos.
El evento clave del día en términos económicos es el informe del PIB del tercer trimestre de 2025 en la Eurozona. Las expectativas apuntan a un ligero aumento trimestral y a un crecimiento anual algo más lento en comparación con las cifras del segundo trimestre de 2025.
Al otro lado del Atlántico la atención se centra en los discursos de Bostic, Schmid y Logan, de la FED. Las declaraciones de ayer resultaron decisivas, ya que los responsables políticos están empezando a mostrar su apoyo a una pausa en los recortes de tipos de la próxima reunión de la Fed en diciembre. Actualmente, la probabilidad de un recorte de tipos se sitúa en el 52%, frente al 94% de hace un mes.
Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%
Elecciones en Chile: el mercado se prepara para una elección histórica con alta sensibilidad cambiaria
Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona
¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.