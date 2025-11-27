Hoy se publican las actas del BCE

Hoy, Día de Acción de Gracias en EE. UU., los índices bursátiles de Wall Street permanecerán cerrados y no se publicarán informes económicos. En este contexto, los inversores seguirán de cerca los acontecimientos en Europa y Canadá, con las lecturas de indicadores de sentimiento económico. La atención se centrará principalmente en la publicación de las actas de la reunión del BCE, que podrían influir en las expectativas del mercado sobre las futuras decisiones sobre los tipos de interés en la Eurozona y, a su vez, en el sentimiento de los inversores.
Calendario económico del día
Eurozona (10:00)
Oferta monetaria M3 (interanual) de octubre: (pronóstico: 2,8%; anterior: 2,8%).
Eurozona (11:00) – Sentimiento económico de noviembre
Índice de sentimiento empresarial: anterior: -0,46.
Índice de sentimiento económico: (pronóstico: 96,9; anterior: 96,8).
Índice de sentimiento del consumidor: (pronóstico: -14; anterior: -14,2).
Índice de sentimiento de los productores: (pronóstico: -8; anterior: -8,2).
Índice de sentimiento de los servicios: (pronóstico: 4,4; anterior: 4).
Eurozona (12:00)
Discurso público de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
Eurozona (13:30)
Actas de la reunión del BCE de octubre.
Canadá (14:30)
Saldo por cuenta corriente del tercer trimestre: (pronóstico: -15.500 millones; anterior: -21.160 millones).
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.