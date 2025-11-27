Hoy se publican las actas del BCE

Hoy, Día de Acción de Gracias en EE. UU., los índices bursátiles de Wall Street permanecerán cerrados y no se publicarán informes económicos. En este contexto, los inversores seguirán de cerca los acontecimientos en Europa y Canadá, con las lecturas de indicadores de sentimiento económico. La atención se centrará principalmente en la publicación de las actas de la reunión del BCE, que podrían influir en las expectativas del mercado sobre las futuras decisiones sobre los tipos de interés en la Eurozona y, a su vez, en el sentimiento de los inversores.

Calendario económico del día

Eurozona (10:00)

Oferta monetaria M3 (interanual) de octubre: (pronóstico: 2,8%; anterior: 2,8%).

Eurozona (11:00) – Sentimiento económico de noviembre

Índice de sentimiento empresarial: anterior: -0,46.

Índice de sentimiento económico: (pronóstico: 96,9; anterior: 96,8).

Índice de sentimiento del consumidor: (pronóstico: -14; anterior: -14,2).

Índice de sentimiento de los productores: (pronóstico: -8; anterior: -8,2).

Índice de sentimiento de los servicios: (pronóstico: 4,4; anterior: 4).

Eurozona (12:00)

Discurso público de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

Eurozona (13:30)

Actas de la reunión del BCE de octubre.

Canadá (14:30)

Saldo por cuenta corriente del tercer trimestre: (pronóstico: -15.500 millones; anterior: -21.160 millones).