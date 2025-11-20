Índice de precios al productor en Alemania

Índice de precios al productor del mes de octubre en Alemania
-
Variación interanual: -1,8 %. Prevista: -1,9 %. Anterior: 1,7 %.
-
Variación mensual: 0,1 %. Prevista: 0,0 %. Anterior: -0,1 %.
La mejora mensual refleja un ligero repunte en la confianza empresarial, superando las expectativas del mercado. En contraste, la dinámica anual sigue siendo negativa y mantiene la tendencia a la baja.
Nuevos datos retrasados de EE. UU. tras el cierre del gobierno
El plan de paz de Trump para Ucrania entra en la recta final
Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.