Intel intenta volver al centro del ciclo de IA

Intel (INTC.US) ha logrado frenar el deterioro de ingresos, mejorar el EPS esperado y recuperar parte de la confianza del mercado, pero todavía enfrenta una pregunta más exigente, si esta mejora es el inicio de un verdadero turnaround operativo o solo una recuperación cíclica después de varios años de pérdida de competitividad.

El reporte del segundo trimestre se publicará el 23 de julio de 2026 después del cierre de mercado. La propia compañía había guiado ingresos entre US$13,8B y US$14,8B, con EPS no GAAP de US$0,20 y margen bruto no GAAP cerca de 39% para el periodo. El consenso está algo por encima, con ingresos esperados de US$14,44B y EPS ajustado de US$0,22, lo que implica que el mercado ya llega esperando una mejora visible.

La mejora de ingresos todavía no prueba un cambio estructural.

La primera señal positiva es que Intel parece haber estabilizado su base de ventas. Los ingresos trimestrales se han mantenido cerca del rango de US$13B a US$14B desde 2024, y la estimación para FQ2 2026 implica un avance secuencial de 6,4% y un crecimiento interanual cercano a 12,4%. Esa recuperación ayuda, pero no basta.

El problema es la calidad de esa mejora, porque Intel necesita demostrar que la recuperación de ingresos viene acompañada de expansión de márgenes, porque el último margen operativo fue de 6,9% y el margen neto siguió en terreno negativo, cerca de -27,5%. En una compañía que intenta competir otra vez en manufactura avanzada, CPUs para data centers y servicios de foundry, estabilizar ventas es apenas el primer paso. El mercado necesita ver que cada dólar adicional de ingresos empieza a convertirse en rentabilidad sostenible.

El consenso espera un EPS normalizado positivo, y las revisiones ayudan al tono previo al reporte, con 31 alzas y ninguna baja en los últimos 90 días según los datos, esa lectura es favorable, aunque parte desde niveles bajos. El EPS forward subió hasta US$1,08, pero la acción todavía cotiza con un NTM P/E cercano a 87,7x.

Ese múltiplo no dice que Intel esté barata., dice que el mercado está pagando por una mejora futura que todavía debe materializarse. Además, la base accionaria diluida subió 21,1% en la muestra analizada, lo que obliga a que la recuperación de utilidades avance más rápido para que el beneficio por acción realmente mejore. Intel no solo necesita ganar más, necesita ganar más por acción.

La eficiencia será más importante que una sorpresa puntual

Intel ha reducido gasto operativo relativo, pero sigue enfrentando una tensión difícil. En el último trimestre, R&D representó 24,9% de los ingresos y el opex total llegó a 32,5%. Reducir demasiado investigación y desarrollo podría mejorar márgenes de corto plazo, pero debilitaría la tesis de largo plazo en una industria donde el liderazgo depende de nodos, empaquetado avanzado y ejecución fabril.

Por eso, el reporte no debería evaluarse solo por una sorpresa de EPS. Una superación pequeña puede tener poco valor si viene de factores transitorios o recortes que comprometen inversión tecnológica. La señal más potente sería una combinación de margen bruto más firme, opex controlado y comentarios creíbles sobre eficiencia en foundry.

La gran apuesta de Intel es volver a ser relevante en manufactura avanzada. La empresa anunció una inversión de €5.000 millones en su campus de Leixlip, Irlanda, para expandir capacidad, elevar producción de procesadores Xeon 6 y avanzar en actividades de R&D ligadas a IA y computación de alto desempeño. El movimiento confirma que Intel no está gestionando una recuperación defensiva, está intentando reconstruir escala industrial. ASML informó que Intel Foundry está usando tecnología High NA EUV en el nodo Intel 18A para producir parte de los procesadores Intel Core Ultra Series 3, conocidos como Panther Lake. Este avance ayuda a la credibilidad técnica, aunque no resuelve la pregunta económica. Intel todavía debe probar que puede atraer clientes externos relevantes, producir con buenos rendimientos y transformar su capacidad fabril en flujo de caja.

Ese es el punto que separa una recuperación de un verdadero turnaround porque si foundry empieza a mostrar tracción comercial, Intel puede cambiar su narrativa. Si foundry sigue consumiendo capital sin generar rentabilidad suficiente, el mercado puede volver a cuestionar el múltiplo.

Intel mejora, pero todavía no convence del todo

La parte más delicada es que la acción no cotiza como una empresa en crisis, cotiza como una empresa que ya está en camino de normalizar utilidades. El NTM P/E cercano a 88x refleja una base de ganancias todavía baja, pero también una expectativa alta de mejora. En paralelo, el margen EBIT de Intel sigue muy por debajo de la mediana de pares, lo que muestra que el descuento operativo sigue abierto. Esto deja poco margen de error. Si el EPS sube con fuerza en los próximos trimestres, el múltiplo puede comprimirse de forma natural sin que la acción necesariamente caiga. Si la mejora de EPS se retrasa, la valuación se vuelve difícil de defender.

Intel está mejorando, pero aún no ha probado que la recuperación sea estructural. Los ingresos muestran estabilización, el EPS vuelve a terreno positivo y los avances en Irlanda, Intel 18A y High NA EUV refuerzan la idea de que la compañía quiere recuperar protagonismo en la cadena global de semiconductores.

El problema es que el mercado ya está pagando parte de esa recuperación antes de verla completa en márgenes, flujo de caja y rentabilidad de foundry. Por eso, el próximo reporte será importante menos por la cifra puntual de ingresos y más por lo que revele sobre calidad operativa. Si Intel muestra mayor margen bruto, mejor control de gastos y avances concretos en clientes o capacidad de foundry, la tesis puede ganar fuerza. Si la mejora queda concentrada en ingresos estables y EPS positivo, la acción seguirá expuesta a la duda central, si Intel está volviendo a liderar o solo está dejando atrás su peor momento.

Fuente: xStation5.