Intel salta 15% por Apple y alcanza nuevos máximos históricos

El precio de Intel (INTC.US) sube cerca de 15% y cotiza en torno a 108,77 dólares, por encima del máximo histórico del año 2000 ubicado en la zona de 75,66 dólares. La ruptura deja a la acción más de 40% sobre ese antiguo techo y confirma una aceleración técnica de largo plazo, impulsada por reportes de conversaciones exploratorias con Apple para fabricar procesadores en Estados Unidos.

Intel avanza por expectativas de fabricación local para Apple

La subida de Intel se explica por el cambio en la expectativa alrededor de su negocio de foundry. Apple habría mantenido conversaciones preliminares con Intel y Samsung Electronics para evaluar la producción de procesadores en Estados Unidos, una alternativa parcial a su dependencia histórica de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Las conversaciones todavía están en una etapa inicial y no implican pedidos cerrados, pero el mercado ve el acercamiento como una validación potencial para la estrategia de Intel en fabricación avanzada.

El movimiento también encaja con una tendencia del mercado, donde las grandes tecnológicas buscan reducir riesgos de concentración geográfica en semiconductores críticos, especialmente en un entorno de tensión entre Estados Unidos y China. Para Apple, sumar capacidad estadounidense podría reforzar resiliencia de suministro; para Intel, cualquier contrato relevante con Apple sería una señal de confianza en su capacidad para competir en un segmento dominado por TSMC.

Apple, Samsung y la apuesta por diversificar fuera de TSMC

Informes indican que ejecutivos de Apple visitaron una planta de Samsung en Texas, todavía en desarrollo, y también mantuvieron conversaciones iniciales con Intel sobre el uso de sus servicios de fabricación.

El mercado está premiando la posibilidad de que su división de foundry pase de ser una promesa estratégica a convertirse en proveedor potencial de clientes de primer nivel. La acción ya venía recuperándose tras una mejora en expectativas operativas y noticias vinculadas a inversión, costos y demanda. El riesgo está en la fase temprana del proceso, Apple aún podría no avanzar con socios distintos a TSMC si persisten dudas sobre tecnología, rendimiento o escala productiva.

Análisis técnico INTC.US

El gráfico mensual de Intel muestra una ruptura de largo plazo. El precio superó el máximo histórico previo de 75,66 dólares, nivel que funcionó como techo desde la burbuja puntocom, y extendió el avance hasta la zona de 108,77 dólares. Esa ruptura transforma la antigua resistencia de 75,66 dólares en soporte mayor de largo plazo.

El MACD mensual mantiene un momentum alcista, la línea rápida se ubica sobre la señal y el histograma positivo se expande con fuerza, una configuración de aceleración tendencial. La pendiente del movimiento, sin embargo, también refleja sobreextensión de corto plazo. Tras una vela mensual de rango amplio, el escenario favorece continuidad mientras el precio se sostenga por encima de 104–105 dólares y no pierda la zona de 96,50 dólares, primer soporte relevante dentro del último impulso.



Fuente: xStation5