Intel se dispara un 17% tras acuerdo preliminar con Apple para fabricar chips

Intel (INTC.US) sube con fuerza hasta la zona de US$128,3, impulsada por reportes de un acuerdo preliminar con Apple para producir chips destinados a algunos de sus dispositivos. El mercado interpreta la noticia como una validación y una señal de que la compañía podría ganar peso en la cadena de suministro de semiconductores de Apple.

Según The Wall Street Journal, las conversaciones entre Apple e Intel se han extendido por más de un año y se intensificaron en los últimos meses, aunque todavía no está claro qué productos fabricaría Intel. La posible alianza llega en un contexto en el que Apple busca diversificar proveedores y reducir riesgos de concentración.

La reacción de la acción refleja una mejora en expectativas sobre utilización de capacidad, ingresos futuros y posicionamiento estratégico.



Fuente: xStation5