​Jornada intensa a la espera de numerosos informes económicos

Hoy se prevé una jornada excepcionalmente intensa para los mercados financieros, con una agenda económica repleta de publicaciones y eventos clave. Los inversores recibirán datos preliminares de las principales economías europeas, incluyendo el PMI tanto del sector manufacturero como del de servicios, que indicará el ritmo de la actividad económica en la región. En Estados Unidos también se publicarán informes importantes, como el de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor. Además, los discursos de representantes de la Reserva Federal, el BCE y el BNS, podrían tener un impacto notable en los mercados de divisas y acciones. Con la volatilidad actual, cada indicador y cada declaración podría desencadenar reacciones en el mercado, por lo que es fundamental seguir de cerca los acontecimientos.

