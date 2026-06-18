La bolsa de México retrocede tras los efectos de Kevin Warsh

La primera reunión del nuevo presidente de la Fed concluyó en tasas de interés sin cambios, pero con un efecto más restrictivo que expansivo, que golpeó de inmediato al mercado mexicano.

Una de las grandes sorpresas no fue la tasa, sino que 9 de los 18 miembros de la FED proyectan que la tasa subirá al menos 25 puntos base antes de que acabe 2026. Esto tuvo un impacto inmediato en el IPC, la Bolsa Mexicana de Valores.

El dólar frente al peso subió tras conocerse el sentimiento de la Reserva Federal y un dólar más fuerte encarece las importaciones y presiona la inflación doméstica. El entorno vivido hoy endurece las condiciones financieras globales y reduce el apetito por activos de mercados emergentes. También, las tasas altas en Estados Unidos por más tiempo hacen más atractivos los activos en dólares, desincentivando flujos hacia la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, si Banxico mantiene tasas elevadas, el diferencial con Estados Unidos puede seguir sosteniendo parte del carry trade en pesos a corto plazo.

La bolsa mexicana había cerrado el martes con ganancias, impulsada por el optimismo del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pero el día de hoy Kevin Warsh genera un contrapeso negativo y los inversores descuentan mayores costos de financiamiento en dólares, lo que históricamente se traduce en presión sobre las bolsas emergentes como la mexicana.

¿Por qué le importa tanto la Fed a México?

México opera en una economía cuyas exportaciones van casi en su totalidad hacia Estados Unidos, así que sus mercados financieros están profundamente integrados con los flujos de capital globales que responden a la política monetaria de la Fed. Cuando la Fed endurece, los efectos sobre México son directos e inmediatos.

El peso mexicano se deprecia cuando el dólar se fortalece por tasas más altas o expectativas restrictivas de la Fed, las empresas del IPC con deuda en dólares verán incrementar su carga financiera ante un dólar más caro, y si la Fed posterga recortes, Banxico enfrenta presión para hacer lo mismo o arriesgarse a una salida masiva de capitales.

Niveles técnicos para el Índice de México



Fuente: xStation5

Los niveles a vigilar en el gráfico del MEXComp son los 65,068 puntos como soporte y los 70,777 puntos como resistencia. Hoy el IPC se encuentra en una zona prácticamente media entre ambos niveles, manteniendo la misma estructura técnica. El rompimiento de la zona de los 65,068 puntos proyectaría una caída hacia los 58,466 puntos, mientras que el rompimiento de los 70,777 puntos podría llevar a nuevos máximos históricos para la Bolsa Mexicana de Valores.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.