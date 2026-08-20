La mayoría de los índices asiáticos cotizan al alza hoy. El Hang Seng chino sube un 1,1%, mientras que el Nikkei 225 japonés repunta un 1,3%. Por su parte, el KOSPI coreano registra un alza significativa del 5,9%.

Renta variable: el KOSPI repunta

El principal catalizador de estas subidas se atribuye a los anuncios realizados ayer por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Sus declaraciones provocaron una caída sustancial en los rendimientos de los bonos a largo plazo (-1,8% o 9 puntos básicos en el caso del bono a 30 años) y un notable debilitamiento del dólar estadounidense (-0,9%). Parte de este capital se ha redirigido hacia los mercados de renta variable, lo que ha beneficiado a las bolsas asiáticas.

El índice KOSPI se ve impulsado además por un aumento de más del 12% de las acciones de SK Hynix, tras el anuncio de la compañía ayer de un plan de recompra de acciones por valor de 40 billones de wones (aproximadamente 29.000 millones de dólares). La empresa tiene previsto adquirir y cancelar hasta 24 millones de acciones antes del 19 de noviembre.

En cuanto a las medidas del Departamento del Tesoro, el programa tiene como objetivo:

Duplicar, como mínimo, el umbral máximo para las operaciones de recompra individuales (de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares);

Concéntrese en el tramo largo de la curva, específicamente en la compra de bonos del Tesoro a largo plazo (lo que resultará en una mayor liquidez);

Entrará en vigor el 9 de septiembre y permanecerá vigente al menos hasta el 4 de noviembre, fecha en la que el Departamento del Tesoro publicará nuevos planes trimestrales.

Metales preciosos: el oro corrige

La caída de los rendimientos de los bonos impulsó naturalmente los precios del oro, que ayer subieron un 4,4%. Hoy observamos una ligera corrección (-0,7%). Ayer se produjo una tendencia similar con la plata, que subió un 5,8%.

El precio actual de una onza troy de oro ronda los 4.490 dólares, mientras que la plata se cotiza a 67 dólares.

Criptomonedas: el Bitcoin supera los 69.000 dólares

Las principales criptomonedas también se revalorizaron. El dinámico ascenso del bitcoin por encima de los 69.000 dólares se vio impulsado por la presión política de Donald Trump, quien instó al Congreso a aprobar la Ley CLARITY. Estos esfuerzos coincidieron con una reunión con representantes del sector en la Casa Blanca, lo que reavivó las esperanzas del mercado de obtener regulaciones favorables.

Divisas: el índice dólar cae

La situación en el mercado tradicional de divisas fue diferente.

El índice del dólar ponderado cayó un 0,9% ayer, alcanzando su nivel más bajo desde mayo. Se observó un movimiento similar en el par EUR/USD (+0,9%), que se acercó a 1,17.

Una caída de esta magnitud se vio por última vez tras la reunión de la Reserva Federal de julio, que llevó a los inversores a retirar una parte significativa de sus apuestas a favor de subidas de tipos de interés.

Si bien técnicamente las medidas adoptadas ayer por el Departamento del Tesoro no constituyen una flexibilización monetaria (que corresponde a la Reserva Federal), el efecto en el mercado fue similar. La decisión implica una mayor oferta de dólares en el mercado, lo que naturalmente provocó la depreciación de la moneda.

Hoy la situación se está estabilizando. Las divisas que suelen utilizarse en operaciones de carry trade están perdiendo terreno. El dólar australiano también presenta un mal desempeño, lastrado por los datos macroeconómicos publicados en las últimas horas.

Datos macroeconómicos y política monetaria: división en la FED

Hoy nos centraremos principalmente en las actas de ayer, la transcripción del debate de la última reunión de la FED. ¿Qué aprendimos?

"Muchos" responsables políticos concluyeron que probablemente sería necesario un mayor ajuste monetario si la inflación no disminuye.

El Comité sigue profundamente dividido en cuanto a la evaluación de las perspectivas de inflación. Si bien la mayoría de los participantes anticipa una disminución gradual de la inflación a finales de este año, muchos siguen preocupados por la posibilidad de que se mantenga persistentemente elevada. Se observó que los indicadores de inflación subyacente siguen siendo preocupantemente altos y que las expectativas de inflación han alcanzado niveles superiores a los observados antes del conflicto en Irán.

Los responsables políticos que abogaron por mantener los tipos de interés en los niveles actuales en julio argumentaron que una pausa permitiría un diagnóstico más preciso de la situación. Desde esa reunión, la publicación de datos más débiles del mercado laboral y una ligera disminución de la inflación ha fortalecido significativamente su postura.

Los miembros que votaron a favor de una subida estimaron que tal medida probablemente mitigaría la necesidad de un ajuste económico más agresivo y potencialmente más costoso en una etapa posterior.

Geopolítica: el petróleo se mantiene estable pese a los recientes informes de Axios

Finalmente, una breve mención a los recientes informes de Axios. Citando a funcionarios estadounidenses, el portal informó que el ejército de EE. UU. ha estado operando discretamente un corredor marítimo seguro a través del canal sur del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, durante varias semanas.

Según los informes, entre 15 y 20 buques cisterna son escoltados a través del estrecho cada noche, lo que permite la exportación diaria de aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo, casi la mitad del volumen registrado antes del conflicto. En ciertas noches, este volumen alcanza entre 15 y 20 millones de barriles. Se dice que las fuerzas estadounidenses están facilitando directamente la exportación tanto de buques cargados que salen del Golfo como de buques vacíos que llegan para recoger crudo.

Hasta el momento, estos informes no han tenido un impacto significativo en los precios mundiales del petróleo o del gas.