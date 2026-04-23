La bolsa hoy: El alto el fuego impulsa los índices americanos

La sesión de ayer en Wall Street cerró con nota positiva, con los principales índices estadounidenses registrando subidas. El repunte se debió en gran medida a la noticia del alto el fuego anunciado por el presidente Trump antes de las conversaciones con Irán. El S&P 500 repuntó un 1%, el Nasdaq 100 subió un 1,6% y el Dow Jones avanzó un 0,7%.

El presidente estadounidense Donald Trump no ha fijado un plazo específico para extender el alto el fuego con Irán. La ausencia de una fecha límite sugiere un esfuerzo por mantener la flexibilidad y dar más margen a las negociaciones, al tiempo que resalta la incertidumbre sobre la durabilidad de la tregua.

Trump indicó que las conversaciones con Irán podrían comenzar este mismo viernes, dependiendo del progreso de la mediación y del cumplimiento de las condiciones previas. Las señales apuntan a una posible reanudación del diálogo en un plazo de 36 a 72 horas, pero la situación sigue siendo incierta debido a la persistencia de desacuerdos clave.

Funcionarios iraníes afirman que los principales obstáculos para las negociaciones son las presuntas violaciones de compromisos, las sanciones y las amenazas. También recalcan que un alto el fuego total solo tiene sentido si se levantan las restricciones.

Tras el reciente repunte de las tensiones, hemos visto un incremento en el precio del crudo Brent, que se mantiene en torno a los 97 dólares por barril.

Alemania recortó drásticamente su previsión de crecimiento del PIB para 2026, de aproximadamente el 1% al 0,5%, citando el impacto del conflicto con Irán. El aumento de las tensiones geopolíticas está elevando los precios de la energía, lo que lastra la economía, mientras que la debilidad de las exportaciones y la mayor inflación ralentizan aún más la recuperación.

Informes económicos

El PMI manufacturero preliminar de Japón subió a 54,9 en abril, muy por encima de las expectativas y de la lectura anterior, lo que apunta a la mayor expansión del sector en mucho tiempo. El crecimiento fue impulsado por los nuevos pedidos y la producción, lo que sugiere una mejora de las condiciones industriales.

El PMI preliminar de Australia también mejoró, subiendo a 50,1 desde 46,6, lo que indica un retorno a una ligera expansión en el sector privado tras la contracción. El repunte fue liderado principalmente por los servicios, mientras que la manufactura también superó de nuevo el umbral de los 50 puntos.

Otros mercados

El sentimiento se debilita en los metales preciosos: el oro baja un 0,6%, frenándose en los 4.700 dólares por onza, mientras que la plata se desploma casi un 2%, cayendo hasta los 76 dólares por onza. El pesimismo se extiende a las criptomonedas: Bitcoin registra una caída del 1% mientras que Ethereum baja más de un 2%.

Tesla presentó resultados mejores de lo esperado, especialmente en cuanto a rentabilidad, lo que fue bien recibido por los inversores. Sin embargo, el informe y los comentarios de la compañía destacan una fase de desarrollo más compleja por delante, con un enfoque cada vez mayor en proyectos que requieren una gran inversión de capital en inteligencia artificial, robótica y conducción autónoma.