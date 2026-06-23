La bolsa hoy: La desescalada en Ormuz ofrece dudas y nuevos desafíos

Caída del precio del petróleo: El barril de crudo Brent ha caído por debajo de los 78 USD, mientras el mercado reacciona a la disminución de las tensiones en Oriente Medio.

Avance en las conversaciones entre EE. UU. e Irán: Las negociaciones en Suiza han dado resultados positivos. Las partes acordaron establecer una línea especial de comunicación para evitar conflictos cuando los buques atraviesen el estratégico Estrecho de Ormuz. Además, ambos países se comprometieron a garantizar la integridad territorial del Líbano.

Negociaciones: Hasta ahora, se han resuelto las cuestiones relacionadas con el desbloqueo de activos iraníes y los asuntos vinculados a las exportaciones de petróleo de Irán.

Mensaje ambiguo de Donald Trump: Trump comentó que una gran cantidad de petróleo está saliendo a través del Estrecho de Ormuz y que los precios de las materias primas han caído significativamente. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos mantiene el control total sobre el estrecho y que puede restablecer instantáneamente el bloqueo si Irán no cumple los términos del acuerdo.

Fondos iraníes: El gobernador del Banco Central de Irán informó que los fondos desbloqueados no se destinarán exclusivamente a bienes esenciales. Teherán podrá adquirir otros productos no sujetos a sanciones, dado que no está obligado a comprar productos agrícolas estadounidenses.

Mercado bursátil

Enfriamiento del rally de la IA: Los índices estadounidenses retrocedieron desde sus máximos históricos. El Nasdaq bajó un 1,3%, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses también debilitó el sentimiento del mercado, impulsando un mayor fortalecimiento del dólar. Actualmente observamos una caída cercana al 1,2% en los futuros del Nasdaq 100.

Caídas en Asia: Los mercados bursátiles asiáticos, especialmente en Corea del Sur, siguieron la misma tendencia y registraron pérdidas debido a una venta masiva de acciones de fabricantes de chips. El índice KOSPI cae hasta un 6%, mientras que en Japón, donde continúa la depreciación del yen, el Nikkei 225 se hunde un 3,28%. Algunos mercados chinos permanecen cerrados hoy por festividad.

Fuerte caída del 16% en SpaceX: La valoración de la empresa de Elon Musk cayó por debajo del precio de cierre de su primer día de cotización pública. La razón es el anuncio de un agresivo plan de endeudamiento, ya que la compañía emitirá bonos con grado de inversión por primera vez para financiar sus enormes ambiciones en infraestructura de IA, a pesar de haber firmado un contrato multimillonario para suministrar potencia de cálculo a Reflection AI.

Alphabet bajo presión: Las acciones del gigante tecnológico sufrieron importantes pérdidas tras conocerse que John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind y Premio Nobel de Química 2024, abandona la compañía para incorporarse a la competidora Anthropic.

Macroeconomía y divisas

Japón (PMI preliminar): Los datos fueron mejores de lo esperado. El índice manufacturero subió hasta 54,9 puntos (frente a 54,5 anteriormente) y el índice compuesto avanzó hasta 52,5 puntos (desde 51,1), lo que indica una sólida recuperación económica.

Australia (PMI preliminar): Los resultados fueron mixtos. El sector manufacturero muestra fortaleza y se expande a un ritmo de 52,1 puntos, pero el sector servicios permanece en territorio contractivo, registrando 49,9 puntos.

El par EUR/USD cotiza cerca de los mínimos de la semana pasada, alrededor de 1,14, mientras que el cruce USD/JPY avanza hacia 162, pese a los intentos de intervención verbal por parte de las autoridades japonesas.

¿Qué vigilar hoy?

Se espera una apertura tibia en Europa: Los contratos de futuros apuntan a una sesión de apertura volátil en Europa tras las ventas en el sector tecnológico de Wall Street y Asia. Los futuros del Dax 40 caen un 0,6% mientras que los del FTSE 100 corrigen un 0,7%.

Oriente Medio: Los inversores observarán si la caída de los precios del petróleo se mantiene ante los avances diplomáticos, lo que podría beneficiar a las empresas de transporte pero perjudicar al sector energético. Actualmente, el Brent encuentra apoyo en los niveles de soporte de la semana pasada, cerca de la media móvil de 200 períodos.

Presión sobre las grandes tecnológicas: Será clave el comportamiento del sector de semiconductores y de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. El mercado pondrá a prueba si las ventas de ayer en Alphabet y SpaceX son simplemente una toma temporal de beneficios o el inicio de una corrección más profunda en un sector considerado sobrevalorado. Cada vez se habla más en los mercados del enorme endeudamiento de las empresas tecnológicas y de que la deuda está creciendo más rápido que los ingresos o incluso que los beneficios.