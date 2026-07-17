La bolsa hoy: La IA pierde impulso y el Golfo Pérsico entra en crisis

Wall Street cerró la sesión de ayer con descensos moderados. El índice S&P 500 cayó un 0,5%, mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,2%. El sector tecnológico fue el más castigado, con el Nasdaq 100 ampliando su corrección hasta el 1,5%.

Las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores volvieron a estar bajo presión, a pesar de los sólidos resultados financieros presentados por el fabricante taiwanés de chips TSMC. Los inversores muestran una creciente preocupación por las elevadas valoraciones de las compañías de IA y por el riesgo de que las enormes inversiones en infraestructura para inteligencia artificial no generen los retornos esperados, lo que ha provocado una amplia ola de ventas en el sector tecnológico.

Las fuertes caídas afectaron especialmente a los fabricantes de chips de memoria: las acciones de Micron descendieron un 5,5%, mientras que SanDisk se desplomó un 12%.

Las acciones de Google también estuvieron bajo presión tras conocerse que el lanzamiento de su modelo insignia de inteligencia artificial, Gemini 3.5 Pro, se ha retrasado varios meses al no haber alcanzado los objetivos internos de rendimiento. Esta noticia intensificó la preocupación de los inversores de que Alphabet esté perdiendo impulso en la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial.

La venta masiva de valores tecnológicos relacionados con la IA se trasladó también a los mercados asiáticos, donde las acciones del sector tecnológico y de semiconductores sufrieron una fuerte presión, arrastrando a los principales índices de la región. Los mayores retrocesos se registraron en el Nikkei 225, que se desploma un 4,3%, y en el Hang Seng de China, con un descenso cercano al 2,1%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur permaneció cerrado por festivo.

Netflix presenta sus resultados trimestrales

Las acciones de Netflix sufrieron presión después de que la compañía publicara sus previsiones para el próximo trimestre, las cuales quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street.

La empresa prevé unos ingresos de 12.860 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,82 dólares, frente al consenso de los analistas, que esperaba 13.000 millones de dólares de ingresos y un BPA de 0,84 dólares. Estas previsiones más débiles provocaron una caída de la acción en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Los inversores centran cada vez más su atención en las señales de que el negocio de Netflix está entrando en una fase de mayor madurez, con un crecimiento más lento a medida que la empresa orienta su estrategia hacia nuevas fuentes de ingresos, como la publicidad, las retransmisiones en directo (live streaming) y los videojuegos.

Netflix también anunció que reducirá la frecuencia con la que publica los datos de horas de visualización, lo que despertó inquietud entre algunos inversores por una posible menor transparencia y una mayor dificultad para evaluar plenamente el rendimiento de la plataforma.

A pesar de unas previsiones decepcionantes para el tercer trimestre, los fundamentales de Netflix siguen siendo sólidos. La compañía continúa registrando un crecimiento estable de los ingresos, expandiendo su negocio publicitario e incrementando el uso de inteligencia artificial tanto en la producción de contenidos como en la personalización de la experiencia del usuario.

Asimismo, la empresa destacó que el número total de horas visualizadas ya no es el principal indicador del valor del negocio, y que la rentabilidad y la capacidad real de generar ingresos han pasado a ser métricas mucho más relevantes.

Geopolítica

El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a intensificarse después de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo una sexta noche consecutiva de ataques aéreos, ampliando los objetivos hacia infraestructuras iraníes de transporte y logística, incluidos puentes, líneas ferroviarias y zonas próximas al puerto de Bandar Abbas.

Washington también confirmó medidas para reforzar el bloqueo naval sobre Irán, que incluyen la interceptación e inutilización de embarcaciones con destino a puertos iraníes, restringiendo así el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Irán respondió con nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en la región, y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció que no se transportará petróleo ni gas natural a través del estrecho de Ormuz mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Además, surgieron informaciones aún no confirmadas sobre un ataque al puente King Fahd, que conecta Baréin y Arabia Saudí, aumentando el temor a una mayor escalada del conflicto en el golfo Pérsico.

Materias primas energéticas

Las tensiones geopolíticas continúan impulsando el precio del petróleo, que se encamina hacia su mayor subida semanal desde abril, mientras los inversores temen posibles interrupciones del suministro procedente de Oriente Medio, una región responsable de una parte muy significativa de las exportaciones mundiales de crudo.

Los futuros del petróleo permanecen en niveles elevados, con el Brent cotizando alrededor de los 84 dólares por barril y el WTI situándose en torno a los 78 dólares por barril.

Metales preciosos

El mercado de metales preciosos comienza la jornada con un comportamiento mixto. El oro registra ligeras ganancias, aunque continúa ligeramente por encima del nivel de 4.000 dólares por onza. Por su parte, la plata pierde terreno y pone a prueba la zona de los 55 dólares por onza.

Criptomonedas

El mercado de las criptomonedas continúa bajo presión vendedora. Bitcoin cae un 2,15%, situándose por debajo de los 63.000 dólares, mientras que Ethereum retrocede más de un 2,5%, perdiendo el nivel de los 1.830 dólares.