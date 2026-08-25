La sesión de ayer en Wall Street terminó con un tono mixto, con el Dow Jones como el único de los principales índices estadounidenses que se mantuvo en terreno positivo, al cerrar con una subida de casi el 0,3%. Los demás índices de referencia registraron pérdidas: el S&P 500 cayó un 0,3%, mientras que el Nasdaq 100 terminó la sesión con un descenso del 0,8%.

Se produjeron fuertes ventas en los sectores de semiconductores y chips de memoria. Nvidia, Intel y AMD retrocedieron cerca de un 3% cada una, mientras que Micron y Sandisk perdieron alrededor de un 6%.

La presión sobre el sector tecnológico llega apenas dos días antes de la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, que servirá como una prueba decisiva para determinar si se mantienen las elevadas expectativas en torno a las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

Los mercados bursátiles chinos cotizan con tono bajista, siguiendo el débil sentimiento procedente de Wall Street y la presión sobre el sector tecnológico.

Durante la sesión, varios mercados asiáticos lograron recuperar las pérdidas, llevando al Nikkei 225 a terreno positivo, mientras que el KOSPI surcoreano prácticamente borró por completo los descensos iniciales y el ASX 200 australiano avanzó.

La presión inicial del mercado se redujo considerablemente, aunque las bolsas de Hong Kong, India y algunas zonas del sudeste asiático continuaron más débiles.

Geopolítica y política comercial: la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá se intensifica

Donald Trump está intensificando drásticamente la guerra comercial con Canadá tras el fracaso de las negociaciones comerciales, apuntando contra el primer ministro Mark Carney. El golpe más importante es el de un arancel anunciado del 50% sobre los automóviles, camiones y piezas de automoción canadienses a partir del 1 de enero de 2027. Esta medida podría perjudicar gravemente a la industria automovilística canadiense y, al mismo tiempo, elevar los costes de producción en Estados Unidos debido a unas cadenas de suministro altamente integradas.

Canadá promete una respuesta contundente, y el primer ministro Carney ha anunciado aranceles de represalia. Doug Ford sugirió que Ottawa podría utilizar como instrumento de negociación las exportaciones de energía y materias primas críticas, entre ellas la electricidad, el níquel, el uranio y la potasa. Esto eleva el riesgo de nuevas tensiones entre dos economías profundamente interconectadas y ejerce presión sobre las empresas y los consumidores a ambos lados de la frontera.

En Oriente Medio, Estados Unidos está poniendo en marcha una amplia campaña destinada a aislar a Irán del sistema financiero mundial, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado sanciones dirigidas contra el comercio de petróleo, el transporte marítimo, el oro, la tecnología, la aviación y las criptomonedas. Bessent advirtió de que los países que hagan negocios con Irán podrían ser objeto de sanciones estadounidenses, haciendo hincapié en que nadie, incluida China, está fuera de su alcance.

Por ahora, Washington ha evitado imponer sanciones secundarias a los principales bancos chinos, dando tiempo a los socios de Irán para reducir su cooperación, mientras China continúa siendo un comprador clave de crudo iraní.

El objetivo de Estados Unidos es cortar las principales fuentes de ingresos de Teherán y forzar su aislamiento económico, lo que, al mismo tiempo, incrementa el riesgo de tensiones en el mercado petrolero y de un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China.

Política monetaria: Japón está estudiando implementar incentivos para la compra de bonos

Las actas del RBA revelan que la decisión de agosto de mantener los tipos de interés en el 4,35 % no fue un mero trámite. Los miembros del banco central australiano debatieron activamente una subida preventiva de 25 puntos básicos, debido a la persistencia de una inflación elevada y al riesgo de que vuelva a acelerarse. Finalmente, prevaleció el argumento de que el endurecimiento monetario aplicado anteriormente está enfriando suficientemente la economía, mientras que un mercado laboral más débil y las señales de desaceleración dan al RBA margen para seguir analizando los nuevos datos. No obstante, la puerta permanece abierta a una futura subida de tipos.

Japón está estudiando incentivos fiscales para los inversores minoristas que compren bonos del Gobierno japonés (JGB), con el objetivo de aumentar la participación de los hogares nacionales en la financiación de la deuda soberana. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, señaló que los detalles del programa aún no se han concretado, pero que el objetivo principal es animar a los hogares a aumentar su participación en el mercado de bonos japonés.

Metales preciosos: el oro y la plata retroceden

Los metales preciosos se enfrentan a una presión bajista, lo que ha provocado un ligero descenso del precio del oro y su vuelta por debajo del nivel de los 4.700 dólares. La plata experimentó una corrección más pronunciada que el oro, con una caída de alrededor del 1,3%, situándose por debajo de los 68 dólares.

Criptomonedas: Bitcoin repunta

Un sentimiento considerablemente más positivo se está instalando en el mercado de activos digitales, reflejando un claro repunte de los mercados de criptomonedas. El Bitcoin superó los 80.000 dólares por primera vez en tres meses, confirmando una mejora del apetito por el riesgo y un retorno de la demanda en el mercado. Ethereum mantiene su impulso alcista, con el precio poniendo actualmente a prueba el nivel de los 2.950 dólares.