La bolsa hoy: Oriente Medio, la Fed y las Big Tech marcan el rumbo de los mercados

Los mercados afrontan una nueva sesión marcada por tres grandes focos de atención. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha devuelto la tensión geopolítica al primer plano, impulsando el precio del petróleo y aumentando la preocupación por un posible impacto sobre la inflación mundial. Al mismo tiempo, la Reserva Federal mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los tipos de interés, mientras que la temporada de resultados empresariales vuelve a convertirse en el principal catalizador para las bolsas. Todo ello en una jornada que también estará marcada por los datos de crecimiento e inflación en Europa, la decisión del Banco de Inglaterra y una nueva batería de resultados empresariales.

La escalada en Oriente Medio vuelve a impulsar el petróleo mientras la Fed mantiene la incertidumbre sobre los tipos

La tensión geopolítica volvió a intensificarse después de que Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques contra objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a los últimos ataques con misiles sobre bases estadounidenses. Naciones Unidas ha advertido del riesgo de una escalada regional, mientras que el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado tras el rechazo de Irán a la propuesta de Omán para compartir el control del paso marítimo.

La reacción del mercado fue inmediata. El Brent repuntó cerca de un 8% hasta superar los 90 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó más de un 6%, alimentando el temor a nuevas presiones inflacionistas. No obstante, los inversores también mantienen la vista puesta en la reunión de la OPEP+, prevista para este fin de semana, donde podría anunciarse un aumento de la producción para septiembre que contribuya a limitar nuevas subidas del crudo si la tensión geopolítica comienza a moderarse.

En paralelo, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios, aunque las declaraciones de Kevin Warsh sorprendieron al mercado al insistir en un enfoque con menor orientación futura y mayor protagonismo del mercado de bonos para determinar las expectativas sobre la política monetaria. En Europa, la atención se centrará ahora en la publicación de los datos preliminares de PIB e inflación y en la decisión del Banco de Inglaterra, donde el consenso espera que los tipos permanezcan sin cambios.

A nivel macroeconómico la jornada de hoy estará marcada por una intensa agenda macroeconómica en Europa, con la publicación de los datos preliminares de crecimiento e inflación de las principales economías de la eurozona, además de la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés. El consenso espera que la autoridad monetaria mantenga los tipos en el 3,75%, aunque el mercado seguirá muy atento al discurso de Andrew Bailey en busca de pistas sobre la reunión de septiembre.

Microsoft devuelve el optimismo a Wall Street mientras Asia mantiene la presión sobre los semiconductores

Wall Street cerró la sesión con fuertes caídas tras la decisión de la Fed y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, los futuros estadounidenses recuperan terreno esta mañana gracias al impulso de los resultados empresariales, reflejando que el mercado vuelve a centrar su atención en los beneficios de las grandes tecnológicas.

Microsoft lideró las subidas tras presentar un crecimiento del 43% en Azure y mantener sus previsiones de generación positiva de caja a pesar del fuerte incremento de las inversiones en inteligencia artificial. Meta, por el contrario, fue duramente castigada después de anunciar que seguirá aumentando el gasto en IA hasta, al menos, 2028, lo que volvió a despertar las dudas de los inversores sobre el retorno de estas inversiones y provocó una fuerte caída de sus acciones fuera de mercado.

En Asia, la evolución de las bolsas volvió a ser dispar. El Nikkei japonés rebotó alrededor de un 1%, recuperando parte de las pérdidas acumuladas en las últimas sesiones, mientras que el KOSPI surcoreano prolongó las caídas con un descenso cercano al 1,1%. La volatilidad continúa concentrándose en el mercado coreano, donde las autoridades han tenido que intervenir limitando la operativa con ETFs apalancados sobre Samsung y SK Hynix.

El dólar pierde fuerza mientras los inversores buscan refugio en el petróleo y esperan nuevas referencias macroeconómicas

Uno de los movimientos más llamativos de la sesión volvió a producirse en el mercado de divisas. A pesar del fuerte repunte de las rentabilidades de la deuda estadounidense, el dólar se debilitó frente a la mayoría de las principales divisas, un comportamiento poco habitual que algunos analistas interpretan como una reducción del apetito por los activos estadounidenses en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y fiscal.

En las materias primas, el petróleo concentró todo el protagonismo, mientras que el oro y la plata corrigieron ligeramente tras las fuertes subidas registradas en la sesión anterior, en un movimiento que responde principalmente a la recogida de beneficios. Por su parte, el bitcoin se mantiene estable alrededor de los 64.000 dólares, a la espera de nuevas referencias macroeconómicas y de la evolución del conflicto en Oriente Medio.

La atención de los inversores se centrará ahora en la publicación de los datos de PIB e inflación en Europa, la decisión del Banco de Inglaterra y los resultados de Amazon, Apple y Coinbase tras el cierre de Wall Street. Estas referencias serán clave para comprobar si el mercado mantiene el foco sobre los beneficios empresariales o si la geopolítica y los bancos centrales vuelven a convertirse en los principales motores de las bolsas.