La inflación de la Eurozona se dispara y alcanza el 2,5%

- El dato preliminar del IPC de la eurozona no cumple con las expectativas
- La inflación de la eurozona se sitúa en un 2,5%, frente al 1,9% anterior
- El dato preliminar del IPC de la eurozona no cumple con las expectativas
- La inflación de la eurozona se sitúa en un 2,5%, frente al 1,9% anterior
El dato preliminar del IPC de la Eurozona en marzo se situó en 2,5%, frente al 2,6% esperado y el 1,9% previo.
El IPC subyacente de la Eurozona se situó en 2,3%, frente al 2,4% esperado y el 2,4% previo.
El EUR/USD sube ligeramente tras la publicación, avanzando hasta 1,146, ya que los datos llegaron mucho más altos que en febrero debido al repunte de los precios de la energía y los combustibles.
Fuente: xStation5
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