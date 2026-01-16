La inflación en Europa y la manufactura estadounidense en el punto de mira

Hoy, el mercado se centra principalmente en los datos de inflación y producción industrial de las principales economías del mundo. En Alemania e Italia, se publican las cifras de inflación final al consumidor, que podrían orientar la política monetaria de la eurozona y moldear las expectativas de los inversores con respecto al Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la atención se centra en las publicaciones sobre producción industrial y mercado inmobiliario, que ofrecen información sobre la fortaleza de la economía y las posibles presiones inflacionarias. Además, el mercado está monitoreando la actividad en el sector petrolero, que afecta tanto a los precios de las materias primas como a la confianza en el sector energético en general. Los resultados de estas publicaciones podrían tener un impacto significativo en la confianza actual del mercado y las expectativas sobre las acciones de los principales bancos centrales a nivel mundial.
08:00 Alemania – Inflación final al consumidor (diciembre)
- IPC (intermensual): real 0,0 % (previsión 0,0 %, anterior -0,2 %)
- IPCA (intermensual): real 0,2 % (previsión 0,2 %, anterior -0,5 %)
- IPC (interanual): real 1,8 % (previsión 1,8 %, anterior 2,3 %)
- IPCA (interanual): real 2,0 % (previsión 2,0 %, anterior 2,6 %)
10:00 Italia – Inflación final al consumidor (diciembre)
- IPC (intermensual): previsión 0,2 % (anterior -0,2 %)
- IPCA (interanual): previsión 1,2 % (anterior 1,1 %)
11:00 Reino Unido – Discurso público del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey
14:00 Polonia – Indicadores de inflación subyacente (Diciembre)
- Inflación sin precios administrados (interanual): anterior: 2%
- Inflación sin precios más volátiles (interanual): anterior: 3,1%
- Inflación sin alimentos ni energía (interanual): previsión: 2,8%, anterior: 2,7%
- Media recortada del 15% (interanual): anterior: 2,4%
14:00 Polonia – Actas de la reunión del Consejo de Política Monetaria (diciembre)
14:15 Canadá – Inicio de construcción de viviendas (diciembre)
- Previsión: 255.000 (anterior: 254.100)
15:15 EE. UU. – Producción industrial (diciembre)
- Producción industrial (intermensual): previsión: 0,1% (anterior: 0,2%)
- Utilización de la capacidad: previsión: 76% (anterior: 76%)
- Producción industrial (interanual): anterior: 2,5%
16:00 EE. UU. – Índice del mercado inmobiliario de la NAHB (Enero)
- Pronóstico 40 (anterior 39)
16:30 Australia – Índice Económico Líder del Conference Board (noviembre)
- Anterior 0,3%
17:00 EE. UU. – Discurso público de la miembro de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman
19:00 EE. UU. – Recuento de plataformas petrolíferas (semanal)
- Pronóstico 407 (anterior 409)
21:30 EE. UU. – Discurso público de la miembro de la Junta de la Reserva Federal, Philip Jefferson
Informes de resultados corporativos – Previos a la apertura del mercado
- PNC Financial Services Group
- M&T Bank Corporation
- State Street Corporation
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.