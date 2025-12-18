La libra se refuerza tras el BoE y vuelve a mirar los máximos de diciembre en algunos pares

El movimiento de la libra tras la decisión del Banco de Inglaterra no es espectacular, pero sí es significativo. No estamos viendo rupturas violentas ni velas impulsivas propias de un cambio de régimen, sino algo más interesante para el trader paciente: presión compradora sostenida que va empujando al precio de nuevo hacia zonas clave que ya fueron relevantes en diciembre.

El recorte de 25 puntos básicos estaba totalmente descontado. El mercado no reaccionó al “qué”, sino al “cómo”. El tono del BoE fue más firme de lo esperado, con una votación ajustada, un discurso claramente prudente sobre futuros recortes y un mensaje implícito muy claro: el ciclo de relajación no va a ser cómodo ni automático. Esa lectura ha provocado un ajuste en las expectativas de tipos para 2026 y ha dado soporte a la libra.

Desde un punto de vista técnico, lo interesante no es tanto lo que ya ha roto, sino a dónde está llegando el precio. En varios cruces, la libra se está acercando a los máximos marcados en diciembre, zonas que actuaron como techo y que ahora vuelven a ponerse bajo el foco.

En GBP/JPY, el avance es ordenado, sin exceso de volatilidad. El par se dirige de nuevo hacia los máximos de diciembre, una zona donde previamente apareció oferta relevante. La diferencia ahora es el contexto: un Banco de Inglaterra que mantiene una postura firme frente a un Banco de Japón que sigue atrapado en la cautela y la ambigüedad. Si el precio es capaz de consolidar cerca de esos niveles sin rechazo claro, el escenario de continuación alcista empieza a ganar peso.

Algo similar ocurre en cruces menos seguidos pero técnicamente interesantes como la libra frente al NZD. Aquí, el precio se aproxima a un máximo bien definido, con una estructura de mínimos crecientes en gráficos de 4 horas. No hay ruptura aún, pero sí intención. Y en trading, la intención suele preceder al movimiento.

La clave en este punto no es anticiparse, sino esperar confirmación. Un cierre claro por encima de los máximos de diciembre, acompañado de volumen y sin retrocesos agresivos, abriría la puerta a buscar posiciones largas con una relación riesgo-beneficio más interesante que la que ofrecía el mercado semanas atrás.

Conviene subrayar que esta fortaleza de la libra no nace de un entusiasmo por la economía británica. El crecimiento sigue siendo débil y los datos macro no invitan al optimismo. Lo que está apoyando a la moneda es algo más sutil: la percepción de que el BoE no tiene prisa por llevar los tipos a niveles excesivamente bajos y que el margen para recortes adicionales es limitado.

En ese contexto, la libra empieza a comportarse mejor en términos relativos. No lidera el mercado, pero deja de ser un lastre. Y cuando una divisa pasa de defensiva a neutral, o incluso ligeramente constructiva, los movimientos técnicos tienden a desarrollarse de forma más limpia.

La pregunta no es si hay que correr detrás del precio, sino otra más sensata: ¿Qué hará la libra si el mercado acepta que los recortes del BoE serán menos generosos de lo que muchos daban por hecho?

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.