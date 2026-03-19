La plata se desploma un 7,5% y el oro apunta a su peor cierre semanal desde 1983

El mercado de metales preciosos ha registrado una fuerte liquidación en los últimos días. El oro acumula una caída cercana al 10% semanal, encaminándose a su peor desempeño desde 1983, mientras que la plata llegó a caer más de un 10% en la jornada, antes de rebotar tras tocar un soporte clave cerca de su media móvil de 200 días. Este movimiento ocurre en un contexto de alta incertidumbre geopolítica y crecientes riesgos de estanflación, un entorno que normalmente favorecería la demanda de activos refugio como el oro. Sin embargo, los metales preciosos están comportándose más como activos de momentum, cayendo junto con los bonos y los índices bursátiles.

Esta dinámica está vinculada a un cambio en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal. Las expectativas de recortes de tasas se están desplazando hacia el otoño del hemisferio norte, lo que favorece tanto al dólar estadounidense como a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Al mismo tiempo, el fuerte aumento del precio del petróleo refuerza la percepción de que los bancos centrales, incluida la Fed, mantendrán una postura cautelosa frente a la flexibilización de la política monetaria debido a los persistentes riesgos inflacionarios.

Análisis técnico: plata y oro

En el caso de la plata, el precio detuvo su caída tras alcanzar la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), con la vela diaria mostrando una mecha inferior cada vez más pronunciada, lo que sugiere aparición de demanda en esos niveles. Sin embargo, debido a su importante uso industrial, la plata podría seguir siendo más sensible a un posible shock energético que desacelere la economía global y, por ende, la demanda industrial.

Fuente: xStation

En cuanto al oro, el precio ha reaccionado en una zona de soporte formada tanto por la EMA200 como por el área de ventas previa observada a finales de enero y principios de febrero (alrededor de $4,500 por onza). Un rebote desde los niveles actuales podría abrir la puerta a un test de los $5,000, mientras que una corrección más profunda podría llevar los precios hacia los $4,000, zona donde se observaron fuertes reacciones en el otoño (hemisferio norte) de 2025.

Fuente: xStation