La política japonesa debilita al yen 🚀

- El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón ha elegido a Sanae Takaichi, quien se convertirá en la primera mujer en presidir Japón en toda su historia.
- Su victoria refuerza las expectativas de un estímulo fiscal continuo y una postura paciente por parte del Banco de Japón (BoJ).
- El índice Nikkei 225 superó los 48.000 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico, mientras que el yen se debilitó por encima de los 150 yenes por dólar.
- Los mercados están reevaluando las expectativas del BoJ, considerando un período prolongado de política monetaria expansiva y un retraso en las subidas de tipos.
- El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón ha elegido a Sanae Takaichi, quien se convertirá en la primera mujer en presidir Japón en toda su historia.
- Su victoria refuerza las expectativas de un estímulo fiscal continuo y una postura paciente por parte del Banco de Japón (BoJ).
- El índice Nikkei 225 superó los 48.000 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico, mientras que el yen se debilitó por encima de los 150 yenes por dólar.
- Los mercados están reevaluando las expectativas del BoJ, considerando un período prolongado de política monetaria expansiva y un retraso en las subidas de tipos.
El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente desde la década de 1950, ha elegido a Sanae Takaichi como su nueva líder, en sustitución de Shigeru Ishiba. El voto del liderazgo del PLD determina efectivamente al próximo primer ministro, ya que el partido ostenta la mayoría parlamentaria. Takaichi, una experimentada legisladora conservadora y protegida del difunto Shinzo Abe, es conocida por su apoyo a las políticas de estímulo al estilo de Abe: una expansión fiscal agresiva, incentivos a la inversión corporativa y gasto industrial estratégico. Su elección indica una continuación de la estrategia pro-crecimiento de Abe, en lugar de un cambio hacia la moderación fiscal. Takaichi se ha comprometido a revitalizar la economía japonesa mediante una fuerte intervención estatal, centrándose en el desarrollo de la capacidad nacional, una mayor inversión pública y vínculos de seguridad más estrechos con Estados Unidos.
Los mercados interpretaron su victoria como una clara señal de una política pro-crecimiento y acomodaticia. La agenda de Takaichi exige un aumento de la inversión pública en sectores clave, como defensa, semiconductores e inteligencia artificial, junto con desgravaciones fiscales para hogares y empresas. Apoya una estrecha coordinación con el Banco de Japón (BoJ) para mantener un entorno expansivo en lugar de endurecer las condiciones financieras. Esta postura contrasta con las expectativas previas de que el BoJ podría volver a subir los tipos de interés para finales de 2025. Desde entonces, los inversores han reducido drásticamente sus expectativas sobre subidas de tipos a corto plazo, lo que ha impulsado a la baja los rendimientos de los bonos a corto plazo, incluso cuando los rendimientos a largo plazo subieron debido a la preocupación por el déficit.
Antes de la votación, los inversores estimaban que había un 70% de posibilidades de que el Banco de Japón subiera los tipos antes de fin de año. Hoy las probabilidades han caído al 50%.
¿Cómo cotiza el yen japonés?
Los mercados financieros reaccionaron con fuerza, con un flujo de capital hacia la renta variable. El Nikkei 225 sube un 4,9% hasta un nuevo máximo de 48.100 puntos, impulsado por las acciones de tecnología, industria pesada e inmobiliaria, que se benefician de condiciones crediticias favorables.
Al mismo tiempo, el yen se debilitó un 0,70% frente al dólar, cayendo por debajo del nivel de ¥150. Los mercados han denominado esta dinámica como la "operación Takaichi" —una fuerte rotación hacia la renta variable en detrimento de la renta fija—, lo que refleja las expectativas de que el estímulo fiscal y una normalización retrasada del Banco de Japón dominen las perspectivas económicas de Japón en los próximos meses.
Fuente : Plataforma de XTB
La inestabilidad en Francia aumenta la demanda de dólares
El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés
Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎
Las acciones de AMD se disparan un 25% tras el acuerdo con OpenAI.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.