La política japonesa debilita al yen 🚀

El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente desde la década de 1950, ha elegido a Sanae Takaichi como su nueva líder, en sustitución de Shigeru Ishiba. El voto del liderazgo del PLD determina efectivamente al próximo primer ministro, ya que el partido ostenta la mayoría parlamentaria. Takaichi, una experimentada legisladora conservadora y protegida del difunto Shinzo Abe, es conocida por su apoyo a las políticas de estímulo al estilo de Abe: una expansión fiscal agresiva, incentivos a la inversión corporativa y gasto industrial estratégico. Su elección indica una continuación de la estrategia pro-crecimiento de Abe, en lugar de un cambio hacia la moderación fiscal. Takaichi se ha comprometido a revitalizar la economía japonesa mediante una fuerte intervención estatal, centrándose en el desarrollo de la capacidad nacional, una mayor inversión pública y vínculos de seguridad más estrechos con Estados Unidos.

Los mercados interpretaron su victoria como una clara señal de una política pro-crecimiento y acomodaticia. La agenda de Takaichi exige un aumento de la inversión pública en sectores clave, como defensa, semiconductores e inteligencia artificial, junto con desgravaciones fiscales para hogares y empresas. Apoya una estrecha coordinación con el Banco de Japón (BoJ) para mantener un entorno expansivo en lugar de endurecer las condiciones financieras. Esta postura contrasta con las expectativas previas de que el BoJ podría volver a subir los tipos de interés para finales de 2025. Desde entonces, los inversores han reducido drásticamente sus expectativas sobre subidas de tipos a corto plazo, lo que ha impulsado a la baja los rendimientos de los bonos a corto plazo, incluso cuando los rendimientos a largo plazo subieron debido a la preocupación por el déficit.

Antes de la votación, los inversores estimaban que había un 70% de posibilidades de que el Banco de Japón subiera los tipos antes de fin de año. Hoy las probabilidades han caído al 50%.

¿Cómo cotiza el yen japonés?

Los mercados financieros reaccionaron con fuerza, con un flujo de capital hacia la renta variable. El Nikkei 225 sube un 4,9% hasta un nuevo máximo de 48.100 puntos, impulsado por las acciones de tecnología, industria pesada e inmobiliaria, que se benefician de condiciones crediticias favorables.

Al mismo tiempo, el yen se debilitó un 0,70% frente al dólar, cayendo por debajo del nivel de ¥150. Los mercados han denominado esta dinámica como la "operación Takaichi" —una fuerte rotación hacia la renta variable en detrimento de la renta fija—, lo que refleja las expectativas de que el estímulo fiscal y una normalización retrasada del Banco de Japón dominen las perspectivas económicas de Japón en los próximos meses.

Fuente : Plataforma de XTB