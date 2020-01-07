La renta variable al alza a pesar de los riesgos de Oriente Medio; Trading en USDJPY

Summary:

Los índices europeos recuperan pérdidas recientes

Los puntos de referencia de Estados Unidos vuelven a estar cerca de máximos históricos

ISM Services supera las estimaciones

Alerta técnica: USDJPY

A pesar de la continua preocupación para los inversores en el frente geopolítico, los mercados globales en general están listos para un buen día. Los índices cayeron en premarket con informes de que Irán considera 13 escenarios de represalia contra los Estados Unidos, pero esta caída se borró por completo y la mayor parte de Europa está cotizando al alza con el DE30 agregando 0.5%.



Según los datos publicados por el grupo automotriz VDA, la producción de automóviles en Alemania se desplomó un 9% interanual en 2019 y alcanzó el nivel más bajo desde 1996. Los detalles muestran que la disminución puede atribuirse a una demanda extranjera mediocre ya que las exportaciones de automóviles cayeron a 3.5 millones, una disminución de 13% interanual. Por otro lado, los nuevos registros en Alemania alcanzaron los 3,6 millones, un aumento del 5% interanual. Este fue el mayor aumento desde 2009. Los detalles no son un buen augurio para la economía alemana, ya que está impulsada por las exportaciones. Además, la situación podría empeorar a medida que los fabricantes de automóviles necesiten adaptarse a las nuevas normas de emisiones este año.

Las razones de la debilidad en las últimas dos sesiones están bien versadas por las preocupaciones en torno a las crecientes tensiones en el Medio Oriente que causan cierta inquietud para los inversores. Sin embargo, con el petróleo y el oro alejándose de sus recientes picos, los mercados aparentemente están tratando de mirar a través de la clara y obvia amenaza de nuevos conflictos militares y, por ahora, eso mantiene los índices respaldados. El US500 una vez más encontró soporte alrededor de la EMA 21 y terminó la sesión del lunes por encima de la EMA 8. La tendencia alcista permanece intacta por el momento, siempre y cuando los mínimos recientes de 3206 no se rompan con el pico récord de 3263, un nivel que hay que tener en cuenta anteriormente.

El indicador más seguido en el sector de servicios de EE. UU. Ha sido mejor de lo esperado con el PMI no manufacturero ISM para diciembre superando las previsiones de consenso con una impresión de 55.0 (54.5 exp y 53.9 anterior). Los componentes notables del informe fueron los siguientes:

Empleo 55.2 vs 55.5 previo

Al mismo tiempo, los pedidos manufactureros de Estados Unidos para noviembre llegaron a -0.7% vs -0.6% de exp. + 0.3% . A fin de cuentas, esto se considera ligeramente positivo y una lectura mucho mejor que el equivalente de fabricación que cayó a su nivel más bajo en una década durante el mismo mes. La reacción inicial del mercado ha sido levemente positiva con el dólar estadounidense, los rendimientos y las existencias de EE. UU. En aumento, mientras que el oro se ha retirado de su máximo diario.