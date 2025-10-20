Leer más
11:28 · 20 de octubre de 2025

La temporada de resultados del tercer trimestre ya está en marcha. ¿Qué observar esta semana❓

Conclusiones clave

La temporada de resultados del tercer trimestre entra en una fase crucial.

Lockheed Martin
Acciones
LMT.US, Lockheed Martin Corp
-
-
Coca-Cola
Acciones
KO.US, Coca-Cola Co
-
-
Philip Morris
Acciones
PM.US, Philip Morris International Inc
-
-
Netflix
Acciones
NFLX.US, Netflix Inc
-
-
Intuitive
Acciones
ISRG.US, Intuitive Surgical Inc
-
-
Tesla
Acciones
TSLA.US, Tesla Inc
-
-
Intel
Acciones
INTC.US, Intel Corp
-
-
Conclusiones clave

La temporada de resultados del tercer trimestre entra en una fase crucial.

Se avecina una serie de resultados trimestrales clave de compañías que representan diversos sectores fundamentales para la economía.
Entre ellas se encuentran:

  • Lockheed Martin

  • Coca-Cola

  • Philip Morris International

  • Netflix

  • SAP

  • Tesla

  • Intel

22 de octubre de 2025, 12:40

Previa de resultados de IBM: ¿Cumplirá el "patriarca" de la industria tecnológica con las expectativas?
22 de octubre de 2025, 12:15

Teledyne Technologies: buenos resultados, pero las acciones caen más de un 5 %
22 de octubre de 2025, 11:24

Texas Instruments se desploma tras resultados: ¿Qué salió mal?
22 de octubre de 2025, 11:19

¿Comienza la temporada de acciones meme?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.