Las acciones de Alibaba se disparan un 10% 🔼

Los ADR de Alibaba cotizados en Europa suben cerca de un 10 %, registrando su mayor avance en una sola sesión desde septiembre de 2025. El repunte está impulsado por el creciente optimismo de cara a la próxima publicación de los resultados de la compañía, así como por una rotación más amplia de capital hacia las empresas chinas de internet. Los inversores buscan cada vez más una exposición más barata a la temática de la inteligencia artificial tras la reciente subida —y la posterior fuerte corrección— de las acciones de semiconductores en Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán.

¿Por qué está subiendo Alibaba?

El catalizador inmediato fue la reunión previa a la presentación de resultados que Alibaba mantuvo con los analistas, la cual mejoró las expectativas sobre las próximas cuentas de la compañía. Los inversores reaccionaron positivamente a las señales de que las pérdidas del negocio de comercio instantáneo, un segmento altamente competitivo, se redujeron durante el trimestre, lo que alivió la preocupación por la presión sobre los márgenes. Igualmente importante, Alibaba parece capaz de mantener su rentabilidad al tiempo que continúa invirtiendo en negocios de alto crecimiento, como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el comercio digital.

El repunte de Alibaba también refleja una rotación de capital más amplia en los mercados bursátiles asiáticos. Tras un prolongado rally de las acciones de semiconductores, los inversores han comenzado a reducir su exposición a los mercados, más caros, de Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, trasladando capital hacia las grandes compañías tecnológicas chinas, que siguen cotizando con valoraciones relativamente bajas. Las subidas simultáneas de Tencent y JD.com sugieren que no se trata únicamente de una historia específica de Alibaba, sino de un intento por parte de los inversores de reevaluar el sector chino de internet tras un largo periodo de bajo rendimiento.

Gráfico del precio de las acciones de Alibaba

A pesar del fuerte rebote registrado hoy, las acciones de Alibaba siguen cotizando casi un 40% por debajo de sus máximos históricos, mientras que el sentimiento general hacia los activos chinos continúa siendo moderado. Una sorpresa positiva en los resultados podría reforzar la recuperación y devolver potencialmente la cotización por encima de los 100 dólares por acción.

Fuente: xStation5