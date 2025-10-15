Las acciones de LVMH se disparan. La compañía francresa de lujo ha presentado hoy sus resultados del tercer trimestre, que muestran una recuperación sorprendentemente positiva que sugiere que la moda de lujo podría estar recuperando la confianza de los inversores. Tras dos trimestres de caídas, LVMH ha logrado frenar la tendencia a la baja de la demanda de productos de alta gama, registrando un crecimiento orgánico de las ventas del 1% y una notable mejora en segmentos de negocio clave, en particular la fuerte demanda de Moët & Chandon y Dior. Esta sorpresa ha impulsado las acciones de LVMH un 14%, hasta los 604 euros por título.

Métricas clave de los resultados de LVMH

Ingresos del tercer trimestre de LVMH: 18.280 millones de euros (+1 % interanual; previsión: -0,72 %).

Moda y artículos de cuero: -2 % (previsión: -3,48 %), ingresos: 8.500 millones de euros (-7,1 % interanual).

Vinos y licores: +1 % (previsión: -3,18 %), ingresos: 1.330 millones de euros (-4 % interanual).

Perfumes y cosméticos: +2 % (previsión: +1,73 %), ingresos: 1.960 millones de euros (-2,7 % interanual).

Relojes y joyas: +2 % (previsión: +1,05 %), ingresos: 2.320 millones de euros (-2,8 % interanual).

Venta minorista selectiva: +7 % (previsión: +4,61 %), ingresos: 3.990 millones de euros (+1,7 % interanual).

Ventas en EE. UU.: +3 % (previsión: +1,93%).

Asia (excluyendo Japón): +2% (pronóstico: -3,63%).

Europa: -2% (pronóstico: +1,5%).

Los resultados del tercer trimestre de LVMH ponen de manifiesto la mejora en regiones que previamente habían experimentado descensos. En China, las ventas aumentaron un 2% tras una caída previa del 9% en el primer semestre, lo que se considera una señal temprana de recuperación (respaldada también por los datos del IPC de China publicados hoy, que muestran una mayor demanda de joyería de lujo a pesar de la continua deflación general). JP Morgan y Morgan Stanley pronostican una mejora continua para LVMH, con un posible retorno al crecimiento sostenido en 2026, impulsado especialmente por el repunte de la demanda china y la estabilización de los mercados estadounidense y europeo.

Crecimiento en las ventas organicas de LVMH. Fuente: XTB

Opinión de XTB sobre los resultados de LVMH

Desde XTB, apuntamos a una recuperación gradual para LVMH, con el repunte más fuerte en Asia, excluyendo Japón (principalmente China, un mercado clave para el lujo), y un potencial de crecimiento impulsado por el alto ahorro pospandemia entre los consumidores chinos. LVMH advierte que la base de comparación del cuarto trimestre será más compleja, pero la sólida visibilidad de la marca en eventos como los de Dior respalda una perspectiva positiva para el próximo año. Se espera que 2026 ofrezca comparaciones interanuales positivas, lo que sentará una base sólida para la recuperación del sector global del lujo.

Los últimos resultados trimestrales de LVMH y el dinámico crecimiento del precio de sus acciones indican que el sector de la moda y el lujo podría estar recuperando el favor de los inversores tras un período de incertidumbre y declive. La reversión de la tendencia negativa por parte de LVMH, ilustrada por un aumento del 13% en el precio de sus acciones, es una señal sólida, especialmente porque la mejora en las ventas también es visible en segmentos clave y mercados exigentes como China.

Es importante destacar que el repunte no se limita al gigante parisino. En los últimos días, otras empresas del sector, como Kering, que hoy sube un 6,3%, también han registrado un sólido crecimiento. Hasta hace poco, la mejora en la confianza se explicaba principalmente por la especulación a corto plazo sobre un repunte, pero el informe de LVMH muestra que el cambio de tendencia en las valoraciones se debe a unos resultados financieros reales, mejores de lo esperado.

Crecimiento en las ventas de LVMH por región Fuente: XTB

Cotización de las acciones de LVMH

Fuente : Plataforma de XTB

Las acciones de LVMH superan su media móvil exponencial de 200 días, que anteriormente actuó como un importante nivel de resistencia en la tendencia bajista de las acciones. Pero a pesar de la notoria subida registrada en la jornada de hoy, en el acumulado del año las acciones de LVMH siguen cotizando en negativo, con un descenso de más del 4%.

¿Cómo comprar acciones de LVMH?

