Las acciones de SAP suben tras la alianza con OpenAI

SAP SE (SAP.DE) y OpenAI han anunciado una asociación estratégica para lanzar OpenAI for Germany en 2026, un servicio dedicado al sector público alemán.

El servicio operará a través de Delos Cloud, filial de SAP, utilizando tecnología de Microsoft Azure para cumplir con los requisitos alemanes de soberanía de datos, seguridad y legislación. Christian Klein, CEO de SAP, destacó que la combinación de la experiencia de SAP en la nube con la tecnología de OpenAI permitirá crear soluciones “Made in Germany” para el mercado local.

Por su parte, Sam Altman, CEO de OpenAI, señaló que el proyecto acelerará la transformación digital de los servicios públicos al facilitar a empleados de la administración y de instituciones de investigación el uso de la inteligencia artificial. SAP ampliará la infraestructura de Delos Cloud en Alemania hasta alcanzar 4.000 procesadores GPU que respaldarán aplicaciones de IA, y ha declarado que realizará más inversiones según la demanda.

La iniciativa respalda la estrategia nacional de inteligencia artificial de Alemania, que busca alcanzar un valor añadido generado por la IA equivalente al 10% del PIB en 2030. La alianza forma parte del programa Made for Germany, respaldado por 61 empresas e inversores con un compromiso superior a 631.000 millones de euros. SAP ya ha prometido inversiones de más de 20.000 millones de euros en el desarrollo de la soberanía digital de Alemania, y las nuevas soluciones estarán orientadas a automatizar procesos administrativos típicos.

Las acciones de SAP reaccionaron con rápidas subidas, registrando en este momento un +2,65%.

Fuente: Plataforma de XTB