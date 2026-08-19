Las acciones de Target caen a pesar de los sólidos resultados

La compañía también señaló que el crecimiento de las ventas fue generalizado y abarcó sus seis principales categorías de productos. Alimentación y belleza fueron los segmentos con mejor comportamiento, mientras que ropa y hogar continuaron rezagados respecto a las demás categorías.

Target también registró un beneficio por acción de 4,11 dólares, frente a los 2,33 dólares que esperaban los analistas. Esto supuso una sorpresa positiva de 1,78 dólares respecto al consenso. Sin embargo, a la hora de interpretar esta diferencia, es necesario tener en cuenta el impacto significativo del reembolso extraordinario de aranceles.

Una señal aún más importante sobre la salud del negocio subyacente fue el incremento del 3,8 % de las ventas comparables. El mercado esperaba un crecimiento de alrededor del 2,4 %, por lo que el resultado se situó claramente por encima de las previsiones.

Target mostró una clara mejora de las ventas durante el segundo trimestre. Los ingresos alcanzaron los 26.540 millones de dólares, superando el consenso de los analistas, situado en aproximadamente 26.130-26.140 millones de dólares. Las ventas netas aumentaron un 5,3 % interanual.

Uno de los mayores minoristas de EE. UU., Target (TGT.US), cerró el segundo trimestre con unas ventas superiores y un beneficio por acción significativamente por encima de las expectativas de los analistas. Estos sólidos resultados parecen confirmar la buena salud del consumidor estadounidense. Los ingresos alcanzaron los 26.540 millones de dólares, mientras que las ventas comparables aumentaron un 3,8 % . Al mismo tiempo, los resultados financieros de la compañía se vieron impulsados por un reembolso extraordinario de aranceles, que incrementó el beneficio neto en 752 millones de dólares. Tras la publicación de los resultados, el gigante minorista de productos para el hogar y bienes de consumo elevó sus previsiones para todo el ejercicio, aunque la dirección destacó que la recuperación del negocio todavía requiere nuevas mejoras. Target es seguida de cerca por los analistas porque la dimensión de su negocio y el sector en el que opera pueden proporcionar información útil sobre la situación de los hogares estadounidenses.

Cifras clave de los resultados de Target

Target registró un beneficio por acción (BPA) de 4,11 dólares (2,46 dólares excluyendo el reembolso de aranceles), frente a los 2,33 dólares que esperaban los analistas, superando el consenso en 1,78 dólares.

Los ingresos alcanzaron los 26.540 millones de dólares, frente a unas expectativas de mercado de aproximadamente 26.130-26.140 millones de dólares.

El beneficio neto alcanzó los 1.880 millones de dólares, aunque 752 millones procedieron del reembolso extraordinario de aranceles.

Target elevó su previsión de BPA a 9,90-10,90 dólares, frente a los 8,47 dólares del consenso de los analistas.

El reembolso de aranceles impulsa significativamente los beneficios de Target

Los beneficios publicados por Target se vieron impulsados de forma significativa por un acuerdo extraordinario relacionado con el reembolso de aranceles. El beneficio neto ascendió a 1.880 millones de dólares, o 4,11 dólares por acción, frente a los 935 millones de dólares, o 2,05 dólares por acción, del mismo periodo del año anterior.

De esta cantidad, 752 millones de dólares, o 1,65 dólares por acción, correspondieron al reembolso de aranceles. A nivel de margen bruto y beneficio operativo, la compañía reconoció un beneficio antes de impuestos de 994 millones de dólares.

Esto también es importante a la hora de comparar el resultado publicado con las expectativas del mercado. El BPA declarado de 4,11 dólares se situó 1,78 dólares por encima de la previsión de los analistas, de 2,33 dólares, pero una parte significativa de esta diferencia puede atribuirse al reembolso extraordinario de aranceles.

Target eleva sus previsiones para todo el ejercicio

Tras un trimestre mejor de lo esperado, Target elevó sus previsiones tanto de ventas como de beneficios. La compañía espera ahora un crecimiento de las ventas netas de alrededor del 5 %, un punto porcentual por encima de su previsión anterior.

Target prevé un BPA para todo el ejercicio de entre 9,90 y 10,90 dólares, incluyendo el reembolso de aranceles. El punto medio de este rango es de 10,40 dólares, muy por encima de la estimación de consenso de los analistas, situada en 8,47 dólares.

Excluyendo el impacto extraordinario del reembolso de aranceles, la previsión de BPA se sitúa entre 8,25 y 9,25 dólares por acción. Anteriormente, la compañía esperaba un rango de 7,50-8,50 dólares, lo que significa que la mejora de las previsiones no se debe exclusivamente al acuerdo extraordinario.

Las ventas digitales y la entrega en el mismo día respaldan el crecimiento

El canal digital sigue siendo uno de los principales motores de la mejora del comportamiento de Target. Las ventas digitales comparables aumentaron un 8,7 % en el segundo trimestre. La entrega en el mismo día creció aún más rápido, con un incremento superior al 25 %. Esto es importante porque Target busca combinar su extensa red de tiendas físicas con servicios que permitan a los clientes recibir o recoger sus pedidos con mayor rapidez.

La compañía también continúa invirtiendo en el comercio minorista tradicional. Target abrió 17 nuevas tiendas durante el segundo trimestre. Además, ha reducido los precios de más de 10.000 productos y tiene previsto aplicar nuevas reducciones. Estas medidas pretenden favorecer el tráfico en las tiendas en un momento en el que algunos hogares siguen siendo cautelosos con el gasto.

¿Los resultados apuntan a una recuperación sostenible de Target?

Dos trimestres consecutivos con resultados más sólidos sugieren una mejora de las tendencias operativas, pero todavía no confirman un retorno sostenible al crecimiento. En el trimestre anterior, Target registró su primera cifra positiva de ventas comparables en cinco trimestres, con un crecimiento del 5,6 %. El último trimestre confirma que la mejora no fue un hecho aislado. Las ventas volvieron a aumentar, las ventas comparables superaron las expectativas y el canal digital mantuvo un fuerte impulso.

Sin embargo, el consejero delegado, Michael Fiddelke, mantiene la cautela. La dirección subraya que el objetivo no es simplemente lograr unos pocos trimestres sólidos, sino conseguir un crecimiento sostenible tanto de los ingresos como de los beneficios a largo plazo. El principal reto sigue siendo mejorar el comportamiento de las categorías más débiles, especialmente ropa y hogar. Al mismo tiempo, el entorno de consumo podría seguir limitando el ritmo de la recuperación, ya que algunos clientes continúan sometidos a la presión del coste de vida y gestionan sus gastos con mayor cautela.

Precio de las acciones de Target

Antes de la publicación de resultados, las acciones de Target ya habían experimentado un fuerte periodo alcista. El precio de cierre se situó en 152,5 dólares, lo que representa un incremento de más del 20 % en los tres meses anteriores y del 54 % en los últimos 12 meses.

A pesar de unos resultados mejores de lo esperado, las acciones cayeron alrededor de un 4 % en la negociación previa a la apertura del mercado tras la publicación de los resultados. Esto demuestra que la reacción del mercado no depende únicamente de si una compañía supera las expectativas de ingresos o de BPA.

Un factor que los inversores pueden haber tenido en cuenta fue el impacto significativo del reembolso extraordinario de aranceles sobre los beneficios publicados. De cara al futuro, la sostenibilidad del crecimiento de las ventas comparables, la mejora de la rentabilidad subyacente y la evolución de las categorías de productos más débiles podrían resultar más importantes.

Después de una fuerte caída en los trimestres anteriores, Target ha vuelto gradualmente al crecimiento, y sus acciones cotizan casi un 25 % por encima de la media móvil EMA200 de 200 sesiones (línea roja), aunque todavía se mantienen alrededor de un 50 % por debajo de su máximo histórico.

Fuente: xStation5

Indicadores de valoración y crecimiento del negocio

Los ingresos de Target se han mantenido relativamente estables en los últimos años, con una clara estacionalidad y picos trimestrales por encima de los 30.000 millones de dólares. Esto pone de manifiesto la naturaleza madura del negocio y sus limitadas dinámicas de crecimiento orgánico. El nivel de ingresos más reciente se sitúa en aproximadamente 25.400 millones de dólares, mientras que la ausencia de una tendencia alcista sostenida confirma que el principal desafío de la compañía no es actualmente aumentar su escala, sino lograr una mejora visible de la eficiencia.

El EBIT del último trimestre se sitúa en torno a los 1.100 millones de dólares, mientras que el margen EBIT es del 4,5 %, lo que indica una mejora respecto a los periodos más débiles. Aun así, el margen sigue proporcionando un colchón relativamente reducido, algo habitual en el sector minorista.

Un margen neto de alrededor del 3,1 % muestra que Target ha recuperado parte de la rentabilidad perdida en 2023, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles más elevados registrados al comienzo del periodo analizado. También cabe destacar que los márgenes fluctúan mucho más que los ingresos, lo que sugiere que los costes operativos, la composición de la oferta de productos, las promociones y la gestión de inventarios siguen siendo los principales factores que determinan los beneficios.

Desde una perspectiva fundamental, la mejora de los márgenes junto con unos ingresos estables constituye una señal positiva, ya que sugiere que parte del crecimiento de los beneficios puede estar generándose mediante mejoras internas de eficiencia, y no únicamente a través del crecimiento de las ventas. Sin embargo, todavía no existen evidencias claras de un cambio estructural duradero. Por ello, la evolución futura de la compañía debería evaluarse principalmente en función de su capacidad para mantener el margen EBIT en torno a los niveles actuales y, al mismo tiempo, volver a acelerar el crecimiento de los ingresos.

Fuente: XTB Research

Los niveles de inventario de Target siguen siendo relativamente elevados, pero tras los máximos observados en 2023 y 2025, se aprecia una mayor estabilización, lo que sugiere que el inventario se está ajustando mejor al ritmo de las ventas. El EBITDA se ha mantenido dentro de un rango relativamente estrecho en los últimos trimestres, con el último dato situado en torno a los 1.900 millones de dólares, lo que indica que no existe una aceleración clara de la rentabilidad operativa.

La señal cualitativa más importante es el descenso del ROIC hasta aproximadamente el 9,1 %, lo que muestra que la compañía está generando un retorno sobre el capital invertido inferior al registrado durante los periodos más sólidos de años anteriores. Al mismo tiempo, la ratio Deuda/Patrimonio (Debt/Equity) se sitúa en torno a 1,1x, muy por debajo de los niveles observados en 2023-2024, lo que indica una mejora de la estructura de financiación y una menor presión derivada del apalancamiento.

Desde una perspectiva fundamental, la reducción del apalancamiento financiero es, por tanto, positiva, aunque todavía no ha venido acompañada de una mejora igualmente significativa de la eficiencia del capital. La estabilización del inventario podría favorecer los márgenes en los próximos periodos si la compañía evita aplicar descuentos excesivos y acumular más inventario. En conjunto, el gráfico muestra un negocio con una estructura de balance en mejora, pero que todavía presenta retornos sobre el capital moderados y no ofrece una señal clara de crecimiento sostenido del EBITDA.

Target está valorada a un ratio P/E de 20,1x, lo que significa que el mercado está pagando alrededor de 20 dólares por cada 1 dólar de beneficios generados durante los últimos 12 meses. El P/E futuro (forward P/E) se sitúa en 18x, por debajo del múltiplo histórico, lo que sugiere que las expectativas de consenso apuntan a un crecimiento de los beneficios en los próximos periodos. Mientras tanto, un múltiplo EV/EBITDA de 10,6x indica una valoración moderada de la empresa en relación con el EBITDA que genera.

Fuente: XTB Research