Las acciones de Vodafone (VOD.UK) se dispararon un 13% el viernes tras anunciarse una de las mayores operaciones del sector europeo de las telecomunicaciones de los últimos años. Vega, un vehículo de inversión controlado por la familia del magnate francés de las telecomunicaciones Xavier Niel, acordó adquirir la participación del 16,2 % que Emirates Telecommunications Group (e&) mantenía en Vodafone por aproximadamente 4.400 millones de libras (5.100 millones de euros, o alrededor de 6.000 millones de dólares).

A primera vista, la reacción del mercado parecía explicarse simplemente por el precio de la adquisición. Sin embargo, los inversores vieron mucho más que una simple prima sobre la cotización previa de Vodafone. Para muchos participantes del mercado, la operación representa un sólido voto de confianza por parte de uno de los inversores más experimentados del sector de las telecomunicaciones en Europa, lo que sugiere que Vodafone todavía podría tener un importante potencial de revalorización.

Vega será el mayor accionista de Vodafone

Una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias, Vega se convertirá en el mayor accionista de Vodafone, sustituyendo a e&, que abandonará por completo su inversión.

Es importante destacar que Xavier Niel ha subrayado que no tiene intención de adquirir la totalidad de la compañía. De acuerdo con la normativa británica sobre ofertas públicas de adquisición, Vega ha confirmado que se trata de una participación estratégica minoritaria con vocación de permanencia, destinada a apoyar el desarrollo futuro de Vodafone y no a tomar el control de la empresa.

Esta distinción es relevante. Los mercados suelen valorar de forma muy diferente a los inversores financieros de corto plazo y a los especialistas estratégicos del sector con décadas de experiencia operativa. En este caso, Vodafone incorpora a su accionariado a un inversor que ha creado y desarrollado con éxito algunas de las mayores compañías de telecomunicaciones de Europa.

El precio pagado sugiere que Vodafone podría haber estado infravalorada

Las acciones fueron adquiridas a un precio aproximado de 110,5 peniques por acción, además del dividendo final de Vodafone.

Como referencia, Vodafone había cerrado la sesión anterior en 97,76 peniques.

Una prima de este tamaño atrae inevitablemente la atención de los inversores. Cuando uno de los empresarios más exitosos del sector europeo de las telecomunicaciones está dispuesto a pagar un precio significativamente superior al del mercado, surge de forma natural la pregunta de si la bolsa estaba infravalorando a Vodafone.

Eso explica por qué la cotización se aproximó rápidamente al precio de la operación tras el anuncio.

¿Quién es Xavier Niel y por qué el mercado presta tanta atención?

Para muchos inversores, la identidad del comprador es incluso más importante que la prima pagada.

Xavier Niel lleva años siendo considerado uno de los empresarios e inversores más influyentes del sector europeo de las telecomunicaciones. A través de las compañías controladas por su grupo familiar, posee activos de telecomunicaciones en 26 países de Europa y Latinoamérica, presta servicio a aproximadamente 139 millones de clientes, emplea a 45.000 personas y genera unos 24.000 millones de euros de ingresos anuales, junto con un EBITDAaL superior a los 9.000 millones de euros.

Su cartera incluye empresas como iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 y Millicom.

Su estrategia de inversión se ha basado de forma consistente en identificar activos de telecomunicaciones infravalorados, mejorar su eficiencia operativa y generar valor para los accionistas a largo plazo.

Al anunciar la operación, Niel describió a Vodafone como una empresa con marcas sólidas, activos de alta calidad, posiciones de liderazgo en múltiples mercados y un importante potencial de crecimiento a largo plazo. En su opinión, el proceso de simplificación de la estructura corporativa que está llevando a cabo Vodafone ha preparado a la compañía para entrar en una nueva etapa de crecimiento y mejora de sus resultados financieros.

¿Se acerca por fin Vodafone a un punto de inflexión?

Los últimos años no han sido fáciles para Vodafone.

La compañía ha desarrollado un amplio programa de reestructuración, vendiendo determinados negocios, simplificando su estructura organizativa y concentrando sus recursos en los mercados con mayor atractivo. Entre los hitos más importantes destacan la venta de su negocio en Italia y la prevista fusión de Vodafone UK con Three UK, una operación que se espera genere importantes sinergias de costes y refuerce la posición competitiva del operador.

A pesar de estos avances, los inversores han seguido mostrándose cautelosos. El sector europeo de las telecomunicaciones continúa enfrentándose a un crecimiento moderado, una intensa competencia en precios y elevadas necesidades de inversión para el despliegue de redes de fibra óptica y tecnología 5G.

Como consecuencia, muchas operadoras europeas siguen cotizando con múltiplos de valoración relativamente bajos, pese a las mejoras operativas conseguidas.

En este contexto, la inversión de la familia Niel puede interpretarse como una señal de que el mercado todavía podría estar infravalorando tanto los beneficios derivados de la reestructuración de Vodafone como su potencial de crecimiento de beneficios y generación de caja a largo plazo.

Los riesgos siguen presentes

Eso no significa que la inversión esté exenta de riesgos.

Vodafone continúa operando en un sector caracterizado por un crecimiento estructural relativamente lento y por elevadas necesidades de inversión. La expansión de las redes de fibra, el despliegue de infraestructuras 5G y el mantenimiento de la competitividad exigen inversiones de miles de millones de libras de forma continuada, mientras que la presión regulatoria y la intensa competencia en precios siguen limitando la expansión de los márgenes.

Otro desafío importante continúa siendo el nivel de endeudamiento de Vodafone y su capacidad para generar un flujo de caja libre sólido y recurrente. Mantener una generación de caja saludable será esencial no solo para financiar futuras inversiones, sino también para sostener la remuneración al accionista. En última instancia, el éxito de la reestructuración dependerá de que la dirección sea capaz de transformar una estructura corporativa más eficiente en una rentabilidad sostenidamente superior.

¿En qué deberían fijarse ahora los inversores?

Durante los próximos meses, la atención del mercado se centrará principalmente en el cierre definitivo de la operación y en las primeras señales de colaboración entre el equipo directivo de Vodafone y su nuevo principal accionista.

Desde el punto de vista de la inversión, tres cuestiones concentrarán buena parte del interés:

¿Será capaz Vodafone de seguir mejorando su generación de flujo de caja libre?

¿Se traducirá la reestructuración en una rentabilidad sostenidamente mayor?

¿Podrá la amplia experiencia de Xavier Niel en el sector de las telecomunicaciones contribuir a desbloquear un mayor valor en las operaciones europeas y africanas de Vodafone?

Aunque la fuerte subida del viernes estuvo impulsada en gran medida por la prima incorporada al precio de la adquisición, la importancia de esta operación podría resultar mucho mayor a largo plazo.

El mercado no solo está ajustando la valoración de Vodafone al alza, sino que también está depositando su confianza en un inversor que ha demostrado repetidamente su capacidad para crear valor en una de las industrias más complejas de Europa.

Si Vodafone consigue convertir años de reestructuración en un crecimiento sostenido de los beneficios y de la generación de flujo de caja libre, es posible que esta operación acabe siendo recordada como el momento en que los inversores comenzaron a reevaluar el potencial de la compañía como inversión a largo plazo.

Cotización de las acciones de Vodafone

Tras la inversión de Xavier Niel, las acciones de Vodafone superaron con contundencia su media móvil exponencial de 200 días (EMA200), intentando revertir la tendencia bajista a largo plazo.

Para que el escenario alcista se mantenga, la acción deberá mantenerse por encima de los 105 peniques, donde tanto la reciente brecha de ruptura como la EMA de 50 días ofrecen soporte. Si el impulso comprador continúa, el próximo objetivo importante al alza se sitúa en torno a los 117 peniques, que representa la primera zona de resistencia técnica significativa.