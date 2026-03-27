Las bolsas europeas caen ante temores por la guerra en Oriente Medio

Para la tarde del viernes, el sentimiento del mercado está dominado por el temor a una mayor escalada militar en Irán. Se espera que la concentración de fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico aumente, y los mercados muestran creciente preocupación de que cualquier ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel pueda involucrar también a Arabia Saudita. Un escenario de este tipo representaría una escalada extrema, con el riesgo de ataques recíprocos sobre infraestructura crítica en toda la región, desde plantas eléctricas hasta instalaciones de desalinización. Los mercados han ignorado en gran medida la declaración de Donald Trump del día anterior, en la que anunció que el período de no agresión hacia la infraestructura energética iraní se extendía por otros 10 días, hasta el 4 de abril.

Europa bajo presión

Las acciones europeas se encuentran bajo presión, con caídas generalizadas en los principales índices. El Euro Stoxx 50 retrocede más de un 1,3%, mientras que el DAX alemán cae más de un 1,5%.La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que los mercados podrían estar subestimando el impacto del shock energético que ya se está trasladando gradualmente a la economía global. Señaló que Europa podría verse particularmente afectada a través de los mercados energéticos, las cadenas de suministro y el acceso a insumos críticos como el helio, fundamental para la producción de semiconductores. Además, destacó que este shock podría prolongarse durante años, con un ajuste económico gradual.

En este contexto, la industria pesada europea, junto con sectores como el químico y el logístico, aparece especialmente vulnerable ante un escenario de precios elevados del petróleo y el gas.

Sectores y compañías

El sector de medios cíclicos es uno de los más castigados en la jornada, con caídas promedio cercanas al 3% en Europa. Destaca CTS Eventim, cuyas acciones se desploman un 16% tras presentar una guía anual decepcionante. A pesar del tono negativo general, algunas compañías logran destacarse. Pernod Ricard sube alrededor de un 3% tras confirmar conversaciones para una posible fusión con Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel’s. Por su parte, AstraZeneca avanza un 3,4% luego de que su tratamiento experimental respiratorio Tozorakimab cumpliera los objetivos principales en dos ensayos clínicos de fase avanzada.

Mercado y política monetaria

Los mercados permanecen extremadamente sensibles a cualquier titular relacionado con una posible escalada militar, incluyendo la eventual participación de tropas terrestres estadounidenses en la región. De cara al fin de semana, los inversores están reduciendo claramente su exposición al riesgo. El estrecho de Ormuz continúa siendo el principal foco de atención. Para los participantes del mercado, solo avances concretos hacia su reapertura podrían generar una mejora sostenida del sentimiento. El impacto económico del conflicto ya comienza a reflejarse en los datos macroeconómicos, con señales recientes de una desaceleración significativa en la actividad del sector privado durante marzo. Esto refuerza los temores de un escenario de estanflación, con menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias.

En paralelo, el mercado de tasas ha ajustado sus expectativas para el Banco Central Europeo. La probabilidad de una subida de tasas en abril ha aumentado hasta aproximadamente el 71%, frente a un escenario previo en el que no se anticipaban movimientos durante gran parte del año. El aumento de los rendimientos también presiona a la renta variable. El bono alemán a 10 años (Bund) alcanza su nivel más alto desde 2011, reduciendo el atractivo relativo de las acciones y elevando el costo del capital.

Contexto general

En términos generales, la sesión refleja un patrón claro: reducción del apetito por riesgo, aumento de los rendimientos y un fuerte canal de transmisión del conflicto geopolítico hacia los mercados a través de los precios de la energía, las expectativas de inflación y la política monetaria.

A comienzos de semana, el índice STOXX 600 llegó a acercarse a territorio de corrección, cayendo cerca de un 10% desde su máximo de febrero. Sin embargo, comentarios posteriores de Donald Trump sobre una posible extensión del plazo para reabrir el estrecho de Ormuz ayudaron a estabilizar parcialmente el sentimiento.

Gráfico: DE40 y US100 (intervalo D1)

Fuente: xStation

Fuente: xStation