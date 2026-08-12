Las bolsas europeas podrían cambiar el tono tras el IPC americano 🚨

La baja volatilidad en los mercados de renta variable y de futuros se debe a que los inversores están aplazando las operaciones de mayor envergadura a la espera de la publicación de importantes datos macroeconómicos.

El principal factor que está marcando hoy el sentimiento del mercado es la publicación, prevista para esta tarde, del dato de inflación del IPC de Estados Unidos correspondiente a julio. Esta cifra será de vital importancia para los inversores, ya que contribuirá a determinar las expectativas sobre la decisión de la Reserva Federal en materia de tipos de interés en su reunión de septiembre.

Mientras tanto, en los mercados de materias primas, el petróleo Brent continúa al alza y se sitúa en torno a los 89,57 dólares por barril, a raíz de los ataques contra buques en Oriente Medio y ante el debilitamiento de las expectativas de una desescalada del conflicto.

Por su parte, el dólar estadounidense se mantiene relativamente estable, con los contratos sobre el índice del dólar registrando esta mañana variaciones mínimas y fraccionarias.

En cuanto a los mercados bursátiles europeos, los sectores de defensa y energía son los que mejor comportamiento están registrando, avanzando gracias, respectivamente, al aumento de los riesgos geopolíticos y al repunte de los precios del petróleo.

En el extremo opuesto se encuentran hoy los sectores de bienes de lujo, salud y automoción, que son los que peor comportamiento presentan y están lastrando al conjunto del mercado.

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