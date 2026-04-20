Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, previstas para el miércoles en Pakistán, serán decisivas para los mercados.

Los mercados financieros vuelven a estar bajo presión debido a la considerable incertidumbre geopolítica derivada del fin del alto el fuego en Oriente Medio. El presidente Donald Trump ha advertido explícitamente de una escalada del conflicto y de bombardeos si fracasan las negociaciones nucleares con Irán. La situación se agrava aún más por las contundentes declaraciones del director de la Agencia Internacional de Energía sobre la pérdida de fiabilidad del estratégico estrecho de Ormuz. Fatih Birol pronostica hasta dos años de drástica inestabilidad en los mercados mundiales de materias primas y una inminente crisis de combustible para los países europeos. Estas preocupaciones fundamentales se reflejan de inmediato en los precios, con el crudo WTI registrando hoy fuertes ganancias superiores al cuatro por ciento. Al mismo tiempo, las principales bolsas de valores experimentan una clara fuga de capitales impulsada por el temor a la inminente crisis económica.

Los principales instrumentos financieros, incluidos los contratos del índice alemán DE40 y el japonés JP225, registran fuertes caídas de alrededor del uno por ciento. En este entorno excepcionalmente volátil, los metales preciosos, sorprendentemente, no están cumpliendo su tradicional función de refugio seguro. Tanto la plata como el oro registran hoy fuertes caídas, lo que sugiere una necesidad urgente de que los inversores liquiden activos y una acumulación generalizada de efectivo, principalmente en dólares estadounidenses. Los próximos días traerán consigo una mayor volatilidad a los mercados, y cada novedad de las conversaciones diplomáticas en Islamabad se reflejará instantáneamente en los precios de los mercados de capitales a nivel mundial. Cabe destacar, sin embargo, la disposición declarada por la Agencia Internacional de Energía a liberar nuevamente reservas estratégicas de petróleo, lo que representa un posible intento de frenar el rápido aumento de los precios de esta materia prima.





Fuente: xStation