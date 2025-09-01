Los índices PMI de la eurozona superan las expectativas

La publicación hoy de los datos del PMI manufacturero de la eurozona reveló resultados superiores a lo esperado. Si bien las cifras de las principales economías fueron lecturas finales, cabe destacar varios puntos clave:

España mostró una mejora significativa, con un índice que ascendió a 54,3, muy por encima del 52,0 esperado y del 51,9 del mes anterior.

Italia volvió a la senda de la expansión, con un índice de 50,4, superando tanto la previsión de 49,8 como la lectura anterior de 49,8.

La lectura final de Francia fue superior a la preliminar, superando 50,4, lo que representa una mejora significativa respecto al 49,9 preliminar y al 48,2 de julio.

Los datos de Alemania fueron ligeramente inferiores a la lectura preliminar y se mantuvieron por debajo del umbral de expansión. La cifra final fue de 49,8, en comparación con el 49,9 preliminar, aunque sigue representando una mejora respecto al 49,1 de julio.

En general, el PMI manufacturero final de la eurozona se situó en 50,7, superando tanto la previsión como la lectura preliminar de 50,5. Esto supone un aumento notable respecto al 49,8 de julio y marca la lectura más alta desde junio de 2022, revirtiendo una tendencia a la baja. Un factor clave de este repunte es la recuperación de los nuevos pedidos, que se situaron en 50,8, frente al 49,3 de julio.

Mejora del PMI a nivel mundial

Más allá de la eurozona, las lecturas del PMI fueron en gran medida mejores de lo previsto a nivel mundial. Los datos de Suiza mejoraron hasta 49,0, desafiando las expectativas de una caída significativa, probablemente impulsada por la preocupación por los aranceles. Durante la sesión asiática, las lecturas de Australia y de pequeñas empresas chinas también superaron las previsiones. La única excepción fue un PMI ligeramente inferior al esperado en Japón.

Los datos europeos de hoy impulsan el par EUR/USD, impulsado no solo por la debilidad del dólar, sino también por las señales de recuperación europea. El par ya ha superado el nivel de 1,1720. A pesar de una fuerte caída en Wall Street a finales de la semana pasada, los mercados europeos muestran señales de recuperación esta mañana.